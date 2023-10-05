دعا صندوق التنمية العقارية مستحقي الدعم السكني الراغبين في منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء إلى الاستفادة من الحل التمويلي ممن يحق لهم الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي مع 3 جهات تمويلية لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي اليوم (الخميس) أن الحل التمويلي يشمل مستفيدي «سكني» ممن رواتبهم من 3 آلاف حتى 14 ألف ريال، والاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي لتملُّك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وقال الصندوق: إن هذه الحلول تهدف إلى تحسين قدرة المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم لتملك السكن الملائم، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد صندوق التنمية العقارية أنه تلبيةً لمتطلبات التملّك لمستفيدي «سكني» لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، أتاح الصندوق العقاري الفرصة لمستفيدي «سكني» ممن رواتبهم 14 ألف ريال فأقل الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% لفترة محدودة بالشراكة مع 3 بنوك محلية، إضافة إلى مزايا وحلول برنامج الدعم السكني المحدث.

وأشار الصندوق إلى أن برامج وممكنات الدعم السكني وفّرت خيارات وحلولا متنوعة لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، منها باقات الدعم السكني التي تُقدم دعماً فورياً غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، أو الدعم المالي الشهري حسب مصفوفة الدعم، الذي يصل إلى 45% من دخل المستفيد، إضافة إلى الدعم العيني وبرنامجي ضمانات والرهن الميسر وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بما لا يزيد على مليون ريال للمسكن الأول.

وأشار الصندوق إلى استمرارية تقديم الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني، وتصميم البرامج والممكنات بما يحقق الكفاءة والفاعلية ويعزز فرص تملك المستفيدين السكن الملائم.

يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل دشّن أخيراً أحدث الحلول التمويلية التي تُلبي حاجة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء بأقل هامش ربح على العقود التمويلية بالشراكة مع 3 جهات تمويلية.