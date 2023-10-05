شاركت شركة «ذيب لتأجير السيارات»، في فعاليات تدشين مصنع لوسيد موتورز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمنطقة الغربية، وذلك كثاني مصانع الشركة بالعالم، بعد مصنعها الأول في ولاية أريزونا الأمريكية.

وستتسلم ذيب لتأجير السيارات الدفعة الأولى من سيارات لوسيد، بعد اكتمال إجراءات تصنيعها في السعودية، لتنضم إلى أسطولها، وذلك كأول شركة تأجير سعودية تدشن هذا النوع من السيارات الكهربائية بالكامل.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات، نايف بن محمد الذييب، أن الشركة جهزت كافة الإجراءات اللوجستية والفنية لتسلم سيارات لوسيد التي سيتم تجميعها في السعودية، لتنضم إلى أسطول السيارات الكهربائية لدى الشركة حيث تم تدشين أسطول السيارات الكهربائية في شهر يوليو 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات نايف الذييب: «يعد هذا الإنجاز نقطة تحول جوهرية تساهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد السعودي، ويعكس روح الابتكار والتقدم الذي تتمتع بها السعودية، ونفخر ونعتز بتدشين أول أسطول سيارات بصناعة سعودية، وهذا يعكس التزام شركة ذيب لتأجير السيارات بدعم الصناعة المحلية، بجانب إسهامها في تعزيز وتطوير القدرات التصنيعية في المملكة».

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعتبر بمثابة دعم للابتكار والاستدامة ويعزز القدرة التنافسية لقطاع السيارات في السعودية، بشكل عام، بجانب المساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال دعم الصناعات المحلية التي أصبحت حلمًا محققًا لدينا في مجال السيارات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد موتورز بيتر رولينسون، بمناسبة تدشين مصنع سيارات لوسيد في السعودية: «يأتي تدشين المصنع في ظل إستراتيجيتنا التي تصب ضمن إطار تشجيع الصناعات المحلية، حيث يمثل هذا المصنع نقلة نوعية في إطار استخدام الطاقة النظيفة، التي يشجعها صندوق الاستثمارات العامة، باعتبار أن هذا النوع من السيارات كهربائية بالكامل، وتدعم استخدام الطاقة النظيفة بطريقة مستدامة».

وأوضح بيتر أن المصنع يتطلع لرفع إنتاجه من هذه السيارات بصورة متوالية، وذلك نسبة للطلب المتنامي على السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أنها تتميز بمزايا عديدة، أبرزها توفير الطاقة، الحفاظ على البيئة، اقتصادية، كون أعطالها قليلة، بل ونادرة، بجانب أن صيانتها أقل من حيث التكلفة، فضلا عن أنها أكثر أمانا، وسهلة الاستخدام.

يذكر أن شركة ذيب لتأجير السيارات، هي إحدى أبرز الشركات على مستوى السعودية والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا.

وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991، ليصل عدد فروعها إلى 56 فرعا، 14 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 27 ألف سيارة.