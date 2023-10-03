إذا كنت تفضّل نمط الحياة الصحيّ والعصري المدعوم بالذكاء، فقد أعلنت هواوي للتوّ عن تشكيلتها الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء في حدث إطلاقها في دبي. كشفت هواوي النقاب عن مجموعة من الأجهزة الجديدة التي ستجعل حياتك أسهل وأكثر ذكاءً. أبرزها HUAWEI WATCH GT 4 - أحدث ساعة ذكية في سلسلة GT الشهيرة، بالإضافة إلى HUAWEI WATCH Ultimate Design - ساعة ذكية فاخرة بتصميم جديد ومذهل، HUAWEI FreeBuds Pro 3 - سماعات أذن TWS عالية الدقة، HUAWEI Eyewear 2 - نظارات ذكية تتيح لك البقاء على اتصال بكل شيء بأناقة، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11 بوصة والجهاز اللوحي MatePad PaperMatte Edition بحجم 11.5 بوصة اللذان يمنحان المستخدم تجربة شاشة مشابهة لملمس الورق، وبالتالي تجربة كتابة وقراءة قريبة للواقع وبأقل قدر من تداخل الضوء.

تعيد هواوي تعريف تجربة التصميم والصحة والرياضة من خلال مجموعتها الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء. فهي تتيح لك الاستمتاع برحتلك الصحية تجاه اللياقة البدنية دون التخلّي عن نمطك وأسلوبك الخاص في الموضة. لطالما كانت هواوي رائدة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء لمدة 10 سنوات، والآن ترفعها إلى مستوًى آخر تمامًا. سواء كنت ترغب في تتبع صحتك أو مراقبة التدريبات أو الاستماع إلى الموسيقى أو البقاء على اتصال بأصدقائك، فإن هواوي لديها الجهاز المناسب لك.



HUAWEI WATCH GT 4

يقدم أحدث جيل من سلسلة WATCH GT الرائدة ميزات تصميم من الدرجة الأولى مع وظائف صحية ولياقة قوية. تأتي الساعة الذكية الرائدة الجديدة بمقاسين: 46 ملم و 41 ملم، وهي تتقدم بخطوة نحو تصميم رائد في الموضة بالمقارنة مع تصميمات المجموعات السابقة لساعة GT، وتقدم عناصر تصميم مبتكرة مع الاحتفاظ بالبصمة الجمالية لأسلافها. تتميز النسخة 46 ملم بهيكل ساعة فريد بشكل مثمّن، تكريمًا للساعات الكلاسيكية الفاخرة ولكن مع لمسة عصرية. تتميز النسخة 41 ملم بتصميم يشبه القلادة يغمره الرقيّ والابتكار. تقدم الساعة أيضًا مجموعة متنوعة من الألوان والأحزمة للاختيار من بينها حتى تتمكن من تنسيقها مع أسلوبك في الموضة.

تتميّز HUAWEI WATCH GT 4 بعمر بطارية استثنائي يصل إلى 14 يومًا في الإصدار 46 ملم وحتى 7 أيام في الإصدار 41 ملم. ويضمن عمر البطارية الممتد هذا أنه يمكنك دائمًا الاعتماد على ساعتك دون الحاجة للشحن المتكرر. كما أنها ستطلق لأول مرة الإصدار المطوّر من تطبيق Stay Fit الجديد كليًا، وكذلك ميّزة تتبّع GNSS المطوّرة، وجميعها أصبحت أفضل مع إصدار TruSeen™ 5.5+ الجديد الذي يوفر دقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقياس الصحي، مما يلهمك نحو حياة صحّية أفضل وأكثر لياقة. من خلال استخدام مستشعرات LED الخاصة بالساعة الذكية، يقيس PPG التغيرات في الدم وينبه مستخدمي خاصيّة تتبّع اضطراب ضربات القلب باستخدام التحليل الموجي لاضطراب ضربات القلب. تدعم الساعة أيضًا أكثر من 100 وضع رياضي وأنواع تمرين، بما في ذلك البادل، وهي رياضة مضرب شهيرة تجمع بين عناصر التنس والاسكواش.

تتوفر HUAWEI WATCH GT 4 في المملكة العربية السعودية مقاس 46 ملم باللون الأسود، البني والأخضر، في حين يتوفر مقاس 41 ملم باللون الأسود، الأبيض والذهبي الفاتح وبسعر يبدأ من 999 ريال على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وتجار التجزئة المعتمدين.



HUAWEI FreeBuds Pro 3

تُعتبر سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 3 جيلًا جديدًا من سماعات الأذن من نوع TWS الرائدة التي توازن بين جماليات التصميم وتقنية الصوت الرائدة في فئتها. توفر سماعات الأذن الجديدة تقنية Pure Voice 2.0 وتقنية ANC 3.0 الذكيّة والموازنة التكيّفية الثلاثية، بالإضافة إلى تجربة اتصال ذكية للاستماع السلس، وتقديم تجربة سماعات أذن شاملة للمستهلك المواكب للحداثة ودائم الاتصال. تدعم HUAWEI FreeBuds Pro 3 الترميز L2HC 2.0 و LDAC™، وهي معتمدة من قبل كل من HWA و Hi-Res Audio Wireless.

ستتوفر HUAWEI FreeBuds Pro 3 في المملكة العربية السعودية قريبا وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وتجار التجزئة المعتمدين.



HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition و MatePad 11.5” PaperMatte Edition

شهد الحدث أيضًا إطلاق إصدار HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11 بوصة و HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11.5 بوصة الجديد، مما يوفر للمستهلكين شاشة HUAWEI PaperMatte التي تقلل من الانعكاس والوهج. ومن أجل إنتاج هذه الشاشة تم اعتماد تقنية الحفر المضاد للوهج على مستوى النانو والتي تقضي على 97٪ من تداخل الضوء، مما يجلب تجربة بصرية مشابهة لملمس الورق. بحيث يمكنك قراءة أو مشاهدة مقاطع الفيديو بإجهاد أقل للعين. يتيح لك وضع Colour eBook قراءة الكتب المصورة المفضلة لديك على شاشة الجهاز اللوحي مثل الكتب الورقية.

يتميز كل من HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11 بوصة و HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11.5 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يتيح مشاهدة أكثر سلاسة، وتحكم أكثر استجابة في اللمس، وإدخال سريع الاستجابة للكتابة اليدوية.

سيتوفر كل من HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11 بوصة و HUAWEI MatePad PaperMatte Editionبحجم 11.5 بوصة في المملكة العربية السعودية قريبا وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وتجار التجزئة المعتمدين.



HUAWEI Eyewear 2

تأتي HUAWEI Eyewear 2 بتصميمات أنيقة وملاءمة مريحة تتيح لك ارتداءها طوال اليوم، وتحتوي على تقنية صوت رائدة في فئتها. كما أن عمر البطارية طويل الأمد يمكن أن يدعم ما يصل إلى 11 ساعة من وقت الاستماع أو 9 ساعات من المكالمات. علاوة على ذلك، تتميز HUAWEI Eyewear 2 بتصميم صوتي مفتوح يوفر صوتًا عالي الجودة يمنع تسرب الصوت ويعزز خصوصية الاستماع. بفضل المستشعرات المدمجة، تدعم النظارات الذكية مجموعة من عناصر التحكم الذكية في اللمس.

ستتوفر HUAWEI Eyewear 2 في المملكة العربية السعودية قريبا وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وتجار التجزئة المعتمدين.