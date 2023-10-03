أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن إطلاقها لمشروع «إيوان ثروة» في مدينة الخبر.

ويأتي ذلك بالتوافق مع رؤية المجموعة في تطوير مجتمعات عُمرانية بمواصفات عالمية وجودة حياة مستدامة.

ويقع المشروع في مدينة ثروة أحدث وأرقى أحياء مناطق الخبر، والمميز بمرافقه المتكاملة والمستدامة ومواصفاته عالية الجودة، بالإضافة إلى قربه من واجهة الخبر الجديدة، كما يتكون ايوان ثروة من 386 فيلا بمساحات متعددة ونماذج مختلفة، وتمتد مساحة المشروع إلى ما يزيد عن 142,400 متر مربع.

حيث يتفرد مشروع إيوان ثروة بحداثة تصاميمه وطرازه المعماري الذي يهدف إلى تقديم أفضل البيئات العمرانية، ويتضمن المشروع مسارات آمنه للمشاة ومسطحات خضراء وحديقة والعديد من المساجد، مما يعزز جودة حياة السكّان، ويلبي كافة احتياجاتهم.

من جانبه علق الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عبدالله بن فيصل البريكان: «نفتخر بتقديمنا مشاريع تُعيد تشكيل الطابع العمراني للمدينة وتخلق بيئة صحية ومستدامة في المنطقة، كما نسعى بشكل متواصل إلى تطوير بيئات سكنية متكاملة ذات جودة حياة تتوافق مع تطلعات وآمال عملائنا».

ولمزيد من المعلومات والتفاصيل عن المشروع يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://retal.com.sa/properties/ewan-tharwa/