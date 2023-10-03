تراجعت أسعار الذهب في بداية تداولاتها أمس (الإثنين)، إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر، إذ بلغ سعر الأونصة نحو (31.1 جرام) عيار 24 نحو 1830 دولاراً، بانخفاض نسبته 12%، لتنخفض أسعار الذهب عن قمتها التي سجلتها في العام الحالي 2023 نحو 249 دولاراً، بعد أن لامست مستويات 2079 دولاراً.ويعادل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 222 ريالاً، إذ يباع الذهب عيار 24 على شكل سبائك غالباً، ولا تُفرض ضريبة القيمة المضافة عليه، فيما يباع الذهب عيار 21 و18 على شكل ذهب مشغول، وتفرض عليه ضريبة القيمة المضافة.وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167 ريالاً للجرام، وتعد هذه الأسعار الخام للعيار، ويباع هذا العيار على شكل قطع مشغولة، وتضاف على جرام الذهب أيضاً الذي يباع كقطع مشغولة دائام «المصنعية التي تراوح بين 20 - 50 ريالاً، ومكسب التاجر، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة».فيما بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 195 ريالاً، ويكثر الإقبال على هذا النوع من الذهب في «البناجر» و«الجنيهات» الذهبية، وتفرض عليه رسوم مصنعية أقل من المفروضة على جرام الـ 18، إضافة إلى ربحية التجار فيه أقل أيضاً، وتفرض ضريبة القيمة المضافة على السعر الإجمالي.