كشف إعلان رسمي من JAECOO، خططًا لاستضافة «المؤتمر العالمي للتعاون البيئي المشترك 2023» في منتصف أكتوبر، بحضور وسائل الإعلام العالمية للسيارات والمختصين في صناعة السيارات والملاك لمناقشة مسار التنمية الخضراء المستدامة لشركة JAECOO والرؤية المشتركة لنظام بيئي تعاوني.

وتعد JAECOO علامة تجارية جديدة لسيارات الدفع الرباعي الحصرية للطرق الوعرة، وتم تصميم المركبة المعدّلة حديثاً في أعقاب تصاعد الاتجاهات «الذكية» وظهور ثقافات متنوعة للطرق الوعرة.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الشخصيات المتميزة داخل النظام البيئي لمالكي JAECOO، وحول كيفية امتزاج ثقافة الطرق الوعرة بسلاسة مع التكنولوجيا الخضراء، فمن المتوقع أن تكون هذه الأسئلة هي نقاط التركيز المحورية المنتظرة بشغف من قبل مالكي السيارات.

ومن خلال الريادة لنموذج جديد في الحياة على الطرق الوعرة في هذا العصر الرقمي الذي يتسم بالانفتاح والفردية المتزايدة، فإن كل ما يتعلق بالسيارات سوف ينضح بالتقدم الديناميكي. ويقف المالكون في قلب هذا الابتكار، ويلعبون دورًا لا غنى عنه في تطور العلامة التجارية.

وضمن استكشاف سيناريوهات متنوعة للسيارات، ينطلق المؤتمر الخاص بأصحاب سيارات JAECOO، تحت عنوان «معرض وبيع منتجات النظام البيئي»، من أصحاب السيارات ويعود إليهم، وسيتمحور جوهر هذا المؤتمر حول الكشف عن سيارة معدلة افتتاحية من قِبَل JAECOO.



وبصحبة مجموعة من الملحقات الراقية مثل مصادر الطاقة الخارجية والخيام والطائرات بدون طيار ونظارات الواقع الافتراضي، تهدف JAECOO إلى استغلال بصيرتها وإبداعها العميقين، وإعطاء حياة لطموحات أصحاب السيارات في أسلوب حياة جديد على الطرق الوعرة، مع استكشاف مشترك لمجموعة واسعة من تطبيقات منتجات JAECOO.

المركبات هي أكثر من مجرد وسائل نقل؛ فهي حاملة لأساليب حياة مثالية. ومن خلال مؤتمر «خلق نظام التعاون العالمي لأصحاب سيارات JAECOO»، تسعى JAECOO إلى تسخير طاقة أصحاب السيارات، ومع صناعة نموذج جديد في الحياة الخضراء على الطرق الوعرة. من المتوقع حضور أصحاب السيارات العالميين ووسائل الإعلام المشاركة في معرض منتجات نظام التعاون الخاص بـJAECOO، مما يعزز التبادلات ويشعل إلهامًا محتملاً.

وتعتبر نظرة على قدرات JAECOO الذكية في مناطق القيادة الوعرة، وإذا كان «معرض وبيع منتجات النظام البيئي» بمثابة عرض لفلسفة JAECOO التعاونية مع أصحاب السيارات، فإن «يوم التكنولوجيا» في «مؤتمر خلق نظام التعاون العالمي لأصحاب سيارات JAECOO 2023» مصمم ليكون المنصة التي يتمكن JAECOO من خلالها من الاستعراض ببراعتها التقنية.

في ضجة الثورة التكنولوجية في صناعة السيارات والتوصيل بالشبكة، تتوافق السيارة التي تتمتع بتفوق تكنولوجي وذكاء أكثر قربًا من متطلبات أصحاب السيارات. تقف JAECOO بمنهجها المبتكر في طليعة ذكاء سيارات الدفع الرباعي الحضري. يتجلى ذلك بوضوح في المنتج العالمي الأول لهم، سيارة JAECOO 7.

تجمع سيارة JAECOO 7 بين خبرة وحرفية فرق التصميم الرفيعة من المملكة المتحدة وألمانيا، حيث تجسد شعار «من الكلاسيكية إلى ما هو أبعد من الكلاسيكية»، تتميز بشاشة سقف نادرة بحجم 14.8 بوصة في فئتها، ولوحة عدادات كاملة بتقنية LCD بحجم 10.25 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف ثلاثية الأذرع، مما يخلق جواً غامراً وذكياً في قمرة القيادة. يضمن تكامل مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8155 واجهة أكثر سلاسة لأصحاب السيارة، في حين يجسد ميزات مثل شاشة العرض الرأسية W-HUD التآزر المثالي بين التكنولوجيا ومتعة القيادة. يتم تصميم نظام الذكاء الشامل للطرق الوعرة الذكي ARDIS الخاص بها لتناسب التضاريس المتنوعة، مما يوفر تجربة قيادة ذكية لا مثيل لها.

حول JAECOO

بصفتها علامة تجارية جديدة للطرق الوعرة، فإن اسم JAECOO مستوحى من اندماج الكلمة الألمانية «Jäger» والكلمة الإنجليزية «Cool»، يجسد هذا الاندماج كلاً من الطرق الوعرة والعمران، بينما ينضح بأسلوب وجودة راقيين، يضفيان مهمة استكشاف شجاعة ومثابرة لا تتزعزع.

مع أكثر من عقد من الخبرة في المشروع المشترك، تلتزم المجموعة بفلسفة العلامة التجارية «نشأت من الكلاسيكية، متجاوزة الكلاسيكية». JAECOO تعمل JAECOO بجد على الابتكار والتفوق، وتقود اتجاه السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الحضرية الجديدة بفضل أداء الدفع الرباعي الاستثنائي، وميزات السلامة المذهلة، والتقنيات الذكية المتطورة. من خلال تمتعها بوراثة الفخامة التفصيلية، فهي تمزج بين حكمة وحرفية فرق التصميم الرئيسية من المملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى، مما يضع معيارًا جديدًا لسيارات الدفع الرباعي الحضرية على الطرق الوعرة.

في المستقبل، ستعمل JAECOO بنشاط على تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، والجمع بين القدرات على جميع الطرق مع حلول الطاقة الجديدة، وخلق أداء على الطرق الوعرة أكثر كفاءة وصديقًا للبيئة لتوفير تجربة سفر أكثر راحة وصديقة للبيئة للنخبة الحضرية.