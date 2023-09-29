كشف وزير الاستثمار، خالد الفالح أن افتتاح مجموعة «لوسِد جروب» لمصنع «AMP-2» لإنتاج السيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، يعد، مشروعًا استثنائيًا، وسيوفر أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة، وصادرات محتملة تزيد على 117 مليار دولار أمريكي.

وأكد أن السعودية تعيش أزهى عصور الابتكار والتقدم المستدام، حيث لم يعد التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية رفاهية أو موضة عابرة، بينما يبرهن النمو في المبيعات تفاني البشرية في الحفاظ على كوكبنا وضمان مستقبل أكثر أمانًا.

ويمثّل تدشين منشأة التصنيع إنجازًا تاريخيًا للسعودية، والتي تعمل في المرحلة الأولى على تجميع 5000 سيارة «لوسِد» سنوياً، وسط توقعات بإنتاج 155,000 سيارة كهربائية سنوياً عند اكتمال مراحل المنشأة.

وأكدت مجموعة «لوسِد جروب» العالمية، أنه سيتم إنتاج سيارات «لوسِد» الكهربائية وغير المسبوقة لطرحها في سوق السعودية والتصدير إلى أسواق أخرى، وقد تلقت منشأة «AMP-2» دعمًا كبيرًا من وزارة الاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ مما سيلعب دورًا جوهريًا في تسريع تحقيق الهدف الإستراتيجي بتنويع اقتصاد السعودية.

ومن خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، تساهم «لوسِد» في تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في السعودية كهربائية بحلول عام 2030.