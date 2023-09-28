أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن تعيين المهندس لؤي مشعبي في منصب عضو منتدب الشركة اعتباراً من الثامن من شهر أكتوبر القادم. يأتي ذلك في ضوء تطوير أعمال الشركة ودعمها بالكوادر القيادية لتحقيق أهدافها وتعزيز خططها الإستراتيجية.

وشغل مشعبي منصب وكيل الخدمات اللوجستية في وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ويحظى بخبرة واسعة في مجال الشحن والقطاع اللوجستي، كما شغل عدة مناصب في القطاعين الخاص والحكومي، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للشحن والهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن)، وشركة الرياض المتكاملة (للنقل والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والتخزين)، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وسيتولى العضو المنتدب الجديد العديد من المهام والمبادرات الإستراتيجية لضمان استمرار السعودية للشحن في نموها وتحولها الناجح الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الشركة عالميا من خلال توسيع أسطولها المخصص للشحن لتصبح واحدة من أكبر ١٠ شركات شحن جوي في العالم في غضون السنوات القادمة.

وقال تيدي زيبيتز، الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن: «يسرنا الترحيب بانضمام لؤي إلى عائلة السعودية للشحن ونتطلع إلى مساهمته الفاعلة في دعم نشاطات الشركة نظراً للخبرة الواسعة التي يمتلكها في هذا القطاع وتحقيق خططنا التنموية الطموحة».

من جانبه قال لؤي: «مع المرحلة الجديدة في مسيرتي المهنية، أتطلع لمواصلة خدمة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة وإبراز إمكاناته الواعدة». وأضاف: «بجهودنا جميعا سنواصل في السعودية تنمية أعمالنا وتقديم المساهمة الفاعلة لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية تحقيقا لرؤية ٢٠٣٠، وأضاف، لدينا كوادر فاعلة نعتز بدورهم في توسع أعمال السعودية للشحن ونموها على مدار السنوات الماضية وندرك سوياً حجم المسؤولية التي نتشرف بها كناقل وطني لوجستي لتعزيز مكانة المملكة والاستفادة من الموقع الجغرافي الحيوي لبلادنا من خلال تقديم خدمات شحن تواكب تطلعات عملائنا حول العالم وربط بلادنا بتلك الدول وتعزيز التبادل التجاري فيما بينها».

يذكر أن مشعبي يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية لندن للأعمال ودرجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.