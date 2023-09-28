أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة عن تدشين مجلس أعمال سعودي سنغافوري مشترك، في خطوة تهدف لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال السعودي السنغافوري الذي عقد أخيراً بسنغافورة بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ونظيره السنغافوري، حيث أعلن اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري تدشين مجلس الأعمال المشترك.

ويُعنَى مجلس الأعمال السعودي السنغافوري بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية وغيرها من الأنشطة الأخرى.

يُذكر أن السعودية وسنغافورة ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 45.2 مليار ريال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 50.8%.