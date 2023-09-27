دشنت شركة «لوسيد» للسيارات الكهربائية اليوم (الأربعاء) أول مصنع للسيارات في السعودية، وتحديداً في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، ودشن حفل الافتتاح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة بندر الخريف، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي لشركة «لوسيد» بيتر رولينسون.

وقالت شركة «لوسِد»، إن منشأة التصنيع المتطورة (AMP-2) تعتبر ثاني مصنع للمجموعة والأول لها على المستوى الدولي، مبينة أنه سيتم إنتاج سيارات «لوسِد» الكهربائية وغير المسبوقة لطرحها في سوق المملكة والتصدير إلى أسواق أخرى.

وأضافت «لوسِد»، أن منشأة AMP-2 تلقت دعماً كبيراً من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الإستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة.

وأكدت، أنها من خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، تساهم «لوسِد» في تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.

وجرت مراسم افتتاح منشأة AMP-2 رسمياً ضمن فعالية رفيعة المستوى لكبار الشخصيات بحضور ياسر عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة؛ وتركي النويصر، رئيس مجلس إدارة «لوسِد جروب»؛ وبيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة؛ وفيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة «لوسِد» في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات.

ونوهت «لوسِد»، بأنها ستساهم من خلال منشأتها التصنيعية بتأمين مئات فرص العمل الجديدة للكفاءات السعودية ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة.

وتبدأ المجموعة بتجميع سياراتها الكهربائية Lucid Air في منشأتها التصنيعية الدولية الأولى والمتطورة (AMP-2) والتي تحظى بموقع إستراتيجي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وستعمل المنشأة في المرحلة الأولى على تجميع 5000 سيارة «لوسِد» سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً يتوقع لمنشأة التصنيع الكاملة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - بما فيها منشأة التجميع – أن تكون قادرة بالمجمل على إنتاج 155 ألف سيارة كهربائية سنوياً.

يشار إلى أن الشركة أعلنت في شهر مايو 2022 عن بدء إنشاء مصنع لها في المملكة، باستثمارات تقديرية 12.3 مليار ريال، بينما تبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنويًا.

وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «لوسِد، إنه تم تحقيق إنجاز تاريخي اليوم بافتتاح أول منشأة لتصنيع السيارات في المملكة العربية السعودية، والتي ستنتج سيارات «لوسد» الكهربائية الحائزة على جوائز وتدعم مساعي المملكة في بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً.

وأضاف رولينسون: «ومع مضي السعودية قدماً نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، تمهد منشأتنا الطريق لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة وتوسيع سلسلة التوريد، ويسرنا أن نحظى بدعم الحكومة السعودية لتنمية المواهب المحلية في قطاع التكنولوجيا، ونتطلع إلى تقديم السيارات المجمّعة في مصنعنا للعملاء داخل المملكة وخارجها».

وبدأت منشأة AMP-2 بعملية تجميع الأجزاء المفككة للسيارات، ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5000 سيارة.

وتتمثل المرحلة الأولية لأعمال المنشأة في إعادة تجميع «مكونات» سيارات Lucid Air المصنّعة مسبقاً في منشأة التصنيع AMP-1 التابعة للشركة في مدينة كازا غراندي بولاية أريزونا الأمريكية.

وتسعى «لوسِد» لتحويل AMP-2 إلى منشأة تصنيع كاملة بعد منتصف العقد مع تحقيق قدرة إنتاج إضافية بواقع 150 ألف سيارة سنوياً.

وستكون منشأة AMP-2 بمثابة محرّك للابتكار، وخلق فرص العمل، ودعم المواهب السعودية المحلية، وتوفير التدريب على تطوير المهارات المتخصصة.

وبتوقيعها اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، تتوقع «لوسِد جروب» توظيف مئات المواطنين السعوديين خلال السنوات القليلة الأولى على أن يصل عددهم بنهاية المطاف إلى الآلاف.

ويهدف هذا الاستثمار المشترك بين «لوسِد» وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى اجتذاب المواهب السعودية وتدريبها والاحتفاظ بها لبناء كوادر وطنية عالية المهارة انسجاماً مع رؤية 2030.

ويشكّل الموقع الإستراتيجي للمنشأة بالقرب من مدينة جدة عاملاً إضافياً لتحقيق النمو وتوسيع نطاق سلسلة التوريد المحلية، الأمر الذي يعزز مستويات الطلب للموردين المحليين ويحفز النمو على المدى الطويل. كما أن موقع جدة المتميز على ساحل البحر الأحمر يتيح للمنشأة الوصول إلى سلسلة التوريد عن طريق البر والبحر معاً، ويمكّن «لوسِد» مستقبلاً من تصدير سياراتها الكهربائية الفاخرة إلى مناطق أخرى.

ومن جهته قال نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة «لوسِد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان إن «لوسد» تساهم بهذه الخطوة التاريخية في خلق قيمة اقتصادية طويلة المدى للمملكة.

وأضاف سلطان: «قد كان من دواعي سرورنا أن نطرح سيارتنا الكهربائية الأولى والأكثر تطوراً Lucid Air في المملكة في وقت سابق من هذا العام. ويشكّل افتتاح منشأتنا اليوم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بداية عمليات الإنتاج لتجميع هذه السيارة العالمية في المملكة. وتتيح لنا هذه المنشأة، إلى جانب منشأتنا الحالية AMP-1 في أريزونا، تنفيذ الاتفاقية الموقعة مؤخراً مع الحكومة السعودية لشراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة على مدى عشر سنوات، مع التزام مبدئي بشراء 50 ألف سيارة وإمكانية شراء ما يصل إلى 50 ألفاً أخرى خلال الفترة نفسها».

وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت أن مصنع الشركة سيقوم بإنتاج 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية بداية من عام 2023، وسيصل لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028.