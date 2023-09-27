دشنت شركة «لوسِد» أول مصنع للسيارات في السعودية، وتحديدا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، وتعتبر منشأة التصنيع المتطورة (AMP-2) ثاني مصنع للمجموعة والأول لها على المستوى الدولي، وسيتم إنتاج سيارات «لوسِد» الكهربائية وغير المسبوقة لطرحها في سوق المملكة والتصدير إلى أسواق أخرى.

وستعمل المنشأة في المرحلة الأولى على تجميع 5,000 سيارة «لوسِد» سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً يتوقع لمنشأة التصنيع، بما فيها منشأة التجميع أن تكون قادرة بالمجمل على إنتاج 155,000 سيارة كهربائية سنوياً.

• وتساهم «لوسِد» من خلال منشأتها التصنيعية بتأمين مئات فرص العمل الجديدة للكفاءات السعودية ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة.

وتلقت منشأة AMP-2 دعماً كبيراً من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الإستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة، ومن خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، تساهم «لوسِد» في تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.