رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي إلى 0.4% في 2023 من 0.2% في تقدير سابق صدر في شهر يونيو، على أن يتسارع النمو إلى 3.5% العام القادم.وعزت الوكالة رفع توقعاتها إلى تحسن مفاجئ في نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام الجاري، لكنها توقعت أن يتباطأ النمو بصورة حادة في النصف الثاني من 2023 نتيجة استمرار خفض إنتاج النفط.ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد نما اقتصاد المملكة 1.2% في الربع الثاني من 2023، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ النمو 8.7% في عام 2022.وبالنسبة للتضخم، توقعت الوكالة ثبات متوسط معدل التضخم في المملكة على أساس سنوي عند 2.5% في 2023، وأن يتراجع إلى 2.1% في العام القادم.وكان معدل التضخم السنوي بالمملكة، تراجع إلى 2.3% في شهر يوليو، مقارنة مع 2.7% في شهر يونيو.