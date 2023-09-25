كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن الهيئة تعمل على وضع خطتها الإستراتيجية للفترة من 2024 وحتى 2026.وأعلن أن عدد المشتركين ارتفع في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5%، ليصل إلى 901.9 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2023، مقارنة بـ675.5 ألف مشترك بنهاية الربع المماثل من عام 2022. وأوضح القويز أن الخطة تستهدف تحقيق تطوير مستدام للقطاع المالي، ومنجزات وأرقام قياسية جديدة، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على السوق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام.وأشار إلى أن القيمة السوقية لسوق الأسهم وصلت بنهاية العام الماضي 2022 كنسبة من الناتج المحلي إلى 91%، وبنسبة إنجاز بلغت 118% قياساً بالنسبة المستهدفة التي بلغت 77%، فيما استهدفت الخطة الإستراتيجية وصول حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 18.7%، في حين أن ما تحقق بلغ 32% وبنسبة إنجاز وصلت إلى 171%.