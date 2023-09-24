كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن هناك إستراتيجية متكاملة لدعم صادرات المملكة إلى الصين عبر تذليل العقبات أمام المصدرين، بهدف تسهيل وصول المنتجات إلى الصين وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وأضاف الخريّف، في لقاء مع تليفزيون الشرق بلومبيرغ، أن «الصين من الأسواق المستهدفة في إستراتيجيتنا في الصادرات»، مبيناً أن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، في ظل نظام المحتوى المحلي الذي يعتبر دافعاً كبيراً للاستثمار داخل المملكة.ولفت إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعدين تتصدر القطاعات التي تستهدف السعودية جذب الاستثمارات الصينية إليها، منوهاً إلى الاتفاقيات الضخمة مع الجانب الصيني التي تندرج في إطار إستراتيجية السعودية للنقل والخدمات اللوجستية، أحدها اتفاق بين القطاع الخاص السعودي والصيني في مجال القطارات.يذكر، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عقدت في مدينة شنغهاي الصينية لقاءً مع عدد من المستثمرين الصينيين للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، حيث استعرض اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، والتعريف بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص التي توفرها في عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة، إضافة إلى التعريف بالإجراءات والمبادرات والمحفزات التي تقدمها الوزارة، كتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية.