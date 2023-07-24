أطلقت الوطنية للإسكان NHC ثلاثة مشاريع سكنية في ضاحية سدايم، أحدث الضواحي السكنية في محافظة جدة، التي تم تدشينها في 17 يوليو 2023، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفّر مفهومًا جديدًا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة.

حيث أطلقت الوطنية للإسكان مشروع «ميان» البالغة مساحته 117 ألف متر مربع، وبوحدات تصل إلى 458 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع «فيلا» بتصاميم عصرية ومساحاتٍ متنوعة، وذلك بالشراكة مع شركة مكيّون مطورون وعمرانيون.

كما أطلقت مشروع «أريج» على مساحة تجاوزت 62.057 ألف متر مربع، موفرًا 238 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع «فيلا»، ويأتي بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري.

إضافة إلى مشروع «نساج سدايم» الذي سيوفر 352 وحدة سكنية من نوع «فيلا» ويمتد على مساحة تجاوزت 100 ألف متر مربع، وفق أعلى معايير الجودة في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وذلك بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني.

يُشار إلى أن الوطنية للإسكان ولأول مرة تطلق مشروعًا سكنيًا يتاح فيه البيع للمستفيدين ولغير المستفيدين من الدعم السكني، مع تقديم أسعار خاصة ومميزة لمستحقي الدعم والمسجلين في برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية، كما أعلنت الشركة تقديم عروض تمويلية بنسبٍ حصرية على الوحدات السكنية وذلك بالتعاون مع عددٍ من البنوك المحلية، إضافة إلى باقات الدعم السكني التي تراوح ما بين 100-150 ألف ريال وذلك وفق إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة.

وتمتد ضاحية «سدايم» على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، وتوفّر أكثر من 8000 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتميّز بتصاميم معمارية مستوحاة من تحليل الهوية الحجازية لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 45 ألف نسمة، كما تقع في موقع إستراتيجي شرق مدينة البحيرات وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية المهمة.

كما تقدم الضاحية مفهومًا عصريًا لجودة الحياة بتكامل المرافق والخدمات من مساجد وجوامع ومراكز صحية ومرافق تعليمية ومحلات تجارية، إضافة إلى حديقة مركزية ومسار رياضي يمتد على طول 8 كيلومترات، لتسهّل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها المساحات الخضراء والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، وتمنحهم بيئة حيوية مبتكرة.

ويمكن حجز الوحدات السكنية بالمشاريع المطروحة والاطلاع على كافة الخيارات، من خلال أخذ موعد إلكتروني لزيارة مقر مركز سكني الشامل بمحافظة جدة على الرابط التالي: https://nhc.sa/ar/node/47431.

يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري في السعودية، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.