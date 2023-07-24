أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 99 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مايو 2023، توزعت على 6 أنشطة صناعية، إذ تصدّر نشاط صنع المنتجات الغذائية الأنشطة الصناعية بـ16 ترخيصاً، ثم نشاط صنع الأثاث بـ10 تراخيص.وقالت الوزارة: «نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية سجل 9 تراخيص لكل منها، و8 تراخيص لكل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة».ووفقاً للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، فإن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي، حتى نهاية شهر أبريل بلغ 484 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10,966 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.474 تريليون ريال.وأوضح التقرير، أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر مايو بلغ 20.1 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 88.89%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.10%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.01%.واستحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 83.67%، تليها كل من المصانع ذات الاستثمار المشترك والمصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ8.16%.وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.74%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ15.15%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ11.11%.