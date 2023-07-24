أظهرت البيانات الصادرة عن منصة «ماجنيت» المتخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية بلغت 446 مليون دولار خلال النصف الأول 2023، متراجعة بنحو 27% عن الفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب تقرير ماجنيت عن الاستثمار الجريء في السعودية للنصف الأول 2023، بلغ عدد الصفقات التي تمت 54 صفقة، بانخفاض قدره 44% عن نفس الفترة من عام 2022.وذكرت، أن المملكة أصبحت وجهة أكثر جاذبية للشركات الناشئة بدعم من الحكومة، وهي في وضع جيد لتصبح مركزاً رائداً للابتكار في الشرق الأوسط، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم مساحة الاستثمار الجريء في المملكة.وأظهرت البيانات، أنه خلال النصف الأول من 2023 تم تجاوز الرقم القياسي للاستثمار الجريء في الصفقات الضخمة في المملكة، والذي بلغ 289 مليون دولار، إذ سُجلت صفقتان ضخمتان استحوذتا بدورهما على 65% من الإجمالي، وهما كالتالي: 156 مليون دولار صفقة فلاورد (35% من إجمالي الصفقات)، و133 مليون دولار صفقة نعناع (30% من إجمالي الصفقات).