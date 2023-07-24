حقق البنك العربي الوطني (anb) أرباحاً صافية (بعد الزكاة والضريبة) للنصف الأول قدرها 2.054 مليون ريال، مقارنة بـ 1.358 مليون ريال من العام الماضي 2022، وبزيادة نسبتها 51.2%.وأعلن anb تحقيقه زيادة في إجمالي ربح العمليات خلال الأشهر الستة الأولى نسبتها 36.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق، لتبلغ 4.268 مليون ريال مقابل 3.128 مليون ريال.في حين بلغت الموجودات في 30 يونيو 2023 مبلغ 216 مليار ريال، أما الاستثمارات فبلغت 45.6 مليار ريال، ومحفظة القروض والسلف بلغت 148.8 مليار ريال، في حين بلغت ودائع العملاء 158.4 مليار ريال. وقال المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني: «واصل البنك أداءه المالي القوي خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة التزامه بنهجه الاستراتيجي القائم على إثراء تجربة العملاء، وتعزيز جودة وفاعلية عملياته التشغيلية، مع المضي بخطواته نحو التحول الرقمي والاستثمار بالعنصر البشري لتحفيز قدراته التنافسية وحصته السوقية».