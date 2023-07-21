كشف رصد أجرته «عكاظ» تسجيل أسعار المواد الغذائية تغيّرات ملحوظة بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2022، إذ سجلت بعض أصناف الخضراوات تراجعاً ملحوظاً في أسعارها، فيما ارتفعت أسعار العديد من المنتجات الأخرى.أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تراجع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة 1.3% خلال شهر يونيو 2023، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.وبينت الهيئة أن سبب تراجع معدل التضخم بأسعار الجملة في شهر يونيو هو انخفاض أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 26.8%.وأضافت الهيئة أن أسعار منتجات اللحوم والأسماك تراجعت بنسبة 2%، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.6%، كما سجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات تراجعاً بنحو 1.8%.وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل انخفاضاً في أسعاره بنسبة 1.9%؛ نتيجة لانخفاض أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 26.8%، وانخفاض أسعار المنتجات الخشبية بنسبة 7.9%.وعلى أساس شهري تراجع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بالمقارنة بشهر مايو الماضي بنسبة 0.2%.وفقاً لأسعار الخضار؛ فقد تراجعت أسعار الطماطم المحلية بأكثر من رُبع قيمتها بنسبة 25.74%، ليبلغ سعر الكيلو نحو 5.02 ريال، بتراجع نسبته 26.72% بعد أن كان متوسط سعرها بنهاية النصف الأول من العام الماضي نحو 6.85 ريال.وتزامن مع انخفاض أسعار الطماطم المحلية تراجع سعر الطماطم المستوردة بنسبة 12.77%؛ ليباع الكيلو بسعر 5.6 ريال بدلاً من 6.42 ريال.إضافة إلى ذلك، سجلت أسعار البطاطس المحلية تراجعاً بنسبة مقاربة، وبلغ متوسط سعر الكيلو 3.26 ريال، وكان العام الماضي يباع بسعر 4.39 ريال.أما فيما يختص بأسعار التين المحلي فسجل تراجعاً بنسبة 11.81%؛ إذ بلغ متوسط سعر الكيلو بنهاية النصف الأول 17.69 ريال، فيما كان يباع العام الماضي بسعر 20.06 ريال.وسجلت أسعار الحبحب المحلي تراجعاً نسبته 8.82%؛ إذ بلغ سعر الكيلو 2.79 ريال، وكان يباع العام الماضي بـ3.06 ريال.أما الفواكه والخضراوات المستوردة فسجلت تفاوتاً في أسعارها، بانخفاض بعض أنواع وزيادة أنواع أخرى، فسجل العنب اللبناني تراجعاً في أسعاره بنسبة 12.76% ليباع الكيلو بسعر 14.43 ريال، بعد أن كان يباع العام الماضي بسعر 16.54 ريال، وعلى النقيض سجل اليوسفي الباكستاني زيادة في أسعاره بنسبة مقاربة، إذ ارتفع 12.83% وبلغ سعر الكيلو 8.18 فيما كان العام الماضي بسعر 7.25 ريال.