وصل المانجو (ملك الفواكه)، وجميع فروع لولو هايبرماركت في المملكة العربية السعودية تحتفل بلذة هذه الفاكهة المشهورة مع مهرجان لولو مانجو مانيا.

تم افتتاح المهرجان الذي يضم أكثر من 100 نوع مختف من المانجو من 12 دولة، في فروع لولو هايبر ماركت في الرياض أفنيو مول بالمربع، من قبل معالي الدكتور السيد/ سهيل أجاز خان، سفير الهند لدى المملكة العربية السعودية. وتم تدشينه في جدة فرع طريق المدينة من قبل قنصل عام الهند في جدة السيد محمد شهيد علم. بوجود أكثر من 60 نوعاً من الهند و24 نوع من المملكة العربية السعودية من والعديد من الأنواع من سريلانكا وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا واليمن وأوغندا وكينيا وساحل العاج وكولومبيا وبيرو. حضر الافتتاح المدير التنفيذي لمجموعة لولو السعودية للأسواق الكبرى، السيد شهيم محمد، وكبار المسؤولين في إدارة لولو هايبر ماركت.

يدور مهرجان مانجو مانيا حول جودة الفاكهة وتعدد استخدامها في الحلويات والكاري والمخللات والعصائر. إلى جانب المانجو الناضجة والنيئة، سيكون هناك أيضاً عروض ترويجية وافرة في قسم المأكولات الساخنة والأطعمة الباردة في لولو مع المانجو مثل كاري سمك المانجو، كاري الدجاج بالمانجو، صدور الدجاج المحشوة بصلصة العسل والمانجو، المخللات، الحلويات التقليدية مثل عمراس (مهروس المانجو) وخبز بوري وأطعمة العصر الجديد مثل عصير المانجو وبذور الكتان النباتي. سيستمر المهرجان حتى 23 مايو 2023.

قال السيد سهيل أجاز خان: «يسعدني جداً أن أفتتح مهرجان «لولو مانجو مانيا» هذا العام. ترتبط الفاكهة ارتباطاً وثيقاً بالهند، وعلى الرغم من أنها تنمو في العديد من البلدان، إلا أنها استحوذت على مخيلة الجمهور باعتبارها طعاماً هندياً أساسياً». وأضاف: «من خلال عرض هذه الأنواع العديدة من المانجو، تجلب لولو عالماً من النكهات اللذيذة إلى المملكة العربية السعودية».

قال السيد شهيم محمد: «يسر لولو هايبر ماركت مرة أخرى أن تجلب مذاق المانجو لمحبي هذه الفاكهة اللذيذة في المملكة العربية السعودية، إنها فاكهة صيفية رائعة مليئة بالفيتامينات والألياف والمذاق، ونتوقع من عملائنا الاستمتاع بالمهرجان كما هو الحال دائماً. نحن فخورون بشكل خاص بتسليط الضوء على 24 نوعاً من المانجو السعودي، الذي يتماشى مع جهودنا للترويج للمنتجات الزراعية السعودية. نتمنى لجميع المتسوقين الاستمتاع بطعم المانجو اللذيذ».

وضمن حديثه، شكر سعادة السفير السلطات السعودية لمساعدتها في إجلاء مواطني الهند خلال أزمة السودان، وخلال الأزمة كان هناك أكثر من 3000 مواطن هندي يعمل ويعيش في السودان تم إجلاؤهم.

حضر الفعالية كبار الشخصيات السعودية وأعضاء السلك الدبلوماسي ومن بينهم سعادة سفير مملكة تايلاند لدى المملكة العربية السعودية السيد دارم بونثام، وأفراد من الجالية الهندية، وجاليات أخرى..