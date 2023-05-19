عاودت صادرات النفط السعودية ارتفاعها خلال شهر مارس الماضي.ووفقاً لرصد اطلعت «عكاظ» عليه بناء على بيانات مبادرة البيانات المشتركة للدولالمنتجة للنفط (جودي)، فإن متوسط صادرات النفط خلال الأشهر الأولى من العام الحالي تجاوزت متوسط أسعار النفط للعام الماضي. وارتفعت صادرات النفط خلال شهر مارس الماضي لتصل إلى نحو 7.52 مليون برميل يومياً، بزيادة مقدارها 68 ألف برميل يومياً، بارتفاع نسبته 0.91%. وكانت الصادرات قد بلغت في شهر فبراير الماضي نحو 7.46 مليون برميل نفط يوميا، وكانت السعودية وعدد من دول أعضاء أوبك بلس قد اتفقت أخيراً على خفض إنتاج النفط بدءاً من شهر مايو الحالي.أما في ما يختص بمتوسط عدد صادرات النفط اليومية للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، فقد أظهر الرصد أن متوسط عدد البراميل المصدرة يوميا للعام الحالي بلغ نحو 7.55 مليون برميل، مقارنة بـ7.36 مليون برميل سجلها في العام الماضي. وعاود إنتاج النفط الخام السعودي ارتفاعاته في الفترة الماضية، وزاد الإنتاج بما يعادل 14 ألف برميل نفط يومياً، ليبلغ إجمالي إنتاج السعودية نحو 10.46 مليون برميل نفط يومياً.وارتفع الطلب العالمي على النفط 3 ملايين برميل يومياً على أساس شهري في مارس إلى أعلى مستوى سجلته الدول المشاركة في توفير بيانات «جودي».أصدرت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» تقريراً تفصيلياً عن أداء الاقتصاد السعودي ونقاط القوة والتحديات التي تواجهه.وبنت «موديز» افتراضاتها على سعر نفط عند 85 دولاراً للبرميل في 2023، و83 دولاراً للبرميل في 2024، وتبني افتراضاتها على سعر نفط يتراوح بين 50 و70 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط.وقالت الوكالة إن نقاط القوة الائتمانية تشمل الميزانية القوية المدعومة بمستويات ديون معتدلة واحتياطيات مالية كبيرة، بجانب مرونة اقتصادية مرتفعة مدعومة بسياسات فعالة وباحتياطيات نفطية مؤكدة بتكاليف استخراج منخفضة. وذكرت أن الحكومة أظهرت فعالية متزايدة لسياستها المالية من خلال التعامل بحكمة مع صدمة أسعار النفط في 2020، والنظرة المستقبلية الإيجابية للمملكة تعتمد على الاحتمال المتزايد بأن الإصلاحات الهيكلية ستساعد مع الوقت على تقليل الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط. وأشارت إلى أن الميزانية العمومية للحكومة ستواصل التحسن في السنوات القليلة المقبلة، وتوقعت توازن المركز المالي للمملكة في 2023 و2024.7.52 مليون برميل صادرات يومياً68 ألفاً زيادة في شهر7.55 مليون برميل متوسط صادرات 202385 دولاراً سعر متوقع للبرميل