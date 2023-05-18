في إطار خطتها لتحقيق إستراتيجيتها على المدى البعيد عبر محفظتها العالمية، وسلسلة القيمة لديها، أعلنت أرامكو السعودية استحداث منصبين جديدين، هما:

الرئيس للتنقيب والإنتاج (Upstream President)

الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق (Downstream President)

وكلاهما مع نواب الرئيس التنفيذيين يرتبطون إداريّاً برئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين. وتم تعيين ناصر بن خالد النعيمي رئيساً للتنقيب والإنتاج، ومحمد بن يحيى القحطاني رئيساً للتكرير والكيميائيات والتسويق، وسيكون التعيينان اللذان تم استحداثهما، ووافق عليهما مجلس الإدارة، ساريين اعتباراً من 1 يوليو 2023، وبذلك يحلان محل المنصبين السابقين (النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب والإنتاج، النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق).

وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «يسعدني الإعلان عن هذه المناصب، التي تؤكد تركيزنا على منظومة أعمالنا في كلٍّ من قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق، إذ تواصل أرامكو السعودية جهودها في التحوّل لتلبية متطلبات الطاقة في العالم. ونتوقع أن يساعد هذا القرار في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي، ودعم نمو قدرتنا في قطاع التنقيب والإنتاج وتوسعنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، بجانب طموحنا للوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و 2) والحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050. كما نواصل جهودنا في الابتكارات وتحديد طرقٍ لتحسين الأداء خلال مجموعة أرامكو السعودية، وأنا على ثقة من أن هذه المناصب التي تم استحداثها ستساعدنا في تحقيق أهدافنا».

يذكر أن ناصر النعيمي شغل منصب النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب والإنتاج منذ 1 أبريل 2021، بينما شغل محمد القحطاني منصب النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق منذ 13 سبتمبر 2020.