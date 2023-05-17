قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد: «إن هدف الآلية الجديدة التي تم اعتمادها للتوزيعات النقدية الإضافية المرتبطة بالأداء المالي للشركة هو مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين».وأكد المرشد على استمرار سياسة التوزيعات الأساسية للشركة إلى ما بعد عام 2024 بجانب آلية التوزيعات الإضافية، وفقاً لـ«العربية».وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2023 بقيمة 73.16 مليار ريال (19.5 مليار دولار).وأعلنت أرامكو في بيان، يوم (الثلاثاء) 9 مايو الجاري، أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.3024 ريال، فيما يستحق التوزيعات نحو 241.93 مليار سهم.وحسب البيان، تستحق التوزيعات في 15 مايو 2023، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن تكون التوزيعات يوم 31 مايو.ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أمس (الثلاثاء)، أن خطط السعودية لطرح حصة إضافية من عملاق النفط السعودي أرامكو في بورصة السعودية، تلقى زخماً كبيراً.يأتي هذا في إطار منافسة بين الدول الخليجية لتنشيط الأسواق، إذ تسعى المملكة لتعميق سوقها المالية، فيما تسرع الإمارات من خططها للطروحات الحكومية العملاقة في سوقي أبوظبي ودبي لاجتذاب المستثمرين الأجانب.ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، تعمل المملكة مع العديد من المستشارين لدراسة جدوى المضي نحو طرح جديد في سوق الأسهم من الشركة التي اكتتب فيها لأول مرة في 2019، مشيرة إلى أن طرح 1% فقط من أرامكو سيجمع أكثر من 20 مليار دولار للمملكة التي تسعى لتنويع اقتصادها.