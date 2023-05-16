بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 7 إلى 13 مايو 2023م، 171.464.000 عملية، بقيمة 10.890.228.000 ريال، مقابل 11.592.922.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.440.000 بقيمة 594.526.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.273.000 بقيمة 329.545.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 144.000 بقيمة 155.925.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 933.000 بقيمة 213.432.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.407.000 بقيمة 744.014.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.751.000 بقيمة 768.340.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 988.000 بقيمة 255.390.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 640.000 بقيمة 241.236.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.427.000 بقيمة 103.269.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 204.000 بقيمة 196.266.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 18.225.000 بقيمة 1.141.892.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.419.000 بقيمة 241.569.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 51.439.000 بقيمة 1.721.895.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 41.364.000 بقيمة 1.698.814.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 560.000 بقيمة 86.199.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.454.000 بقيمة 677.625.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 23.797.000 بقيمة 1.720.290.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 50.843.000 بقيمة 3.589.125.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6.906.000 بقيمة 401.167.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.096.000 بقيمة 406.352.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.796.000 بقيمة 202.697.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.143.000 بقيمة 178.397.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.752.000 بقيمة 148.422.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.052.000 بقيمة 260.186.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.935.000 بقيمة 337.184.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.350.000 بقيمة 567.520.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 20.855.000 بقيمة 1.585.230.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 60.735.000 بقيمة 3.213.947.000 ريال.