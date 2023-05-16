أعلنت العلامة التجارية العالمية HONOR عن الإطلاق القادم المنتظر لسلسلة Magic Series التي تأتي مع هاتفين استثنائيين ينتميان إلى فئة الهواتف الرائدة، وهُما: HONOR Magic5 Pro وHONOR Magic Vs. من المتوقع أن تضع هذه السلسلة الثورية معايير جديدة في عالم الهواتف الذكية، كونها تتضمن تقنيات رائدة وابتكارات غير مسبوقة.

يأتي هاتف HONOR Magic5 Pro كمثال رائع على الهواتف الذكية التي تقدم مستوى تصوير فوتوغرافي احترافي، بفضل قدرات الكاميرا الاستثنائية، في حين أن هاتف HONOR Magic Vs هو الهاتف القابل للطي الأفضل في فئته، كونه يأتي مع تقنية مفصلات مبتكرة وتصميم لا مثيل له.

تقديرات على أعلى مستوى وإنجازات غير مسبوقة

خلال مؤتمر MWC لعام 2023، وتحت شعار «أطلق العنان لقوة الـ Magic»، تم الإعلان عن سلسلة HONOR Magic Series، التي قوبلت بكثير من الحماس. حازت السلسلة على إعجاب الحضور، وخصوصاً الميزات الاستثنائية التي أتت مع الهاتفين، ولا سيّما خوارزمية Falcon Capture الموجودة في هاتف HONOR Magic5 Pro، وخاصية المفصلات بدون تروس فائقة الخفة التي تأتي مع هاتف HONOR Magic Vs.

خلال نفس المؤتمر، استحوذ هاتف HONOR Magic5 Pro على 18 جائزة عالمية من جهات إعلامية مُختصة بالتكنولوجيا تحت اسم «الأفضل في مؤتمر MWC لعام 2023»، بما في ذلك التقديرات التي حصل عليها من Make Use of، Gadget Match، Trusted Reviews، XDA-Developers، Android Police، Android Authority، Android Headlines، وغيرهم.

إلى جانب ذلك، وبفضل خوارزمية Falcon Capture الاستثنائية وخاصية Al Motion Sensing، فقد حقق هاتف HONOR Magic5 Pro رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في التقاط أعلى نقطة في العالم للقفزة التي تُسمى «Between The Legs Slam Dunk».

ليس هذا كل شيء. فقد استطاع هاتف HONOR Magic5 Pro - بفضل قدرات الكاميرا الاستثنائية التي يأتي معها – أن يحصل على الملصق الذهبي من خلال تصنيف DXOMark العالمي بالنسبة للكاميرا، ما جعلها أول كاميرا تحقق درجة أكثر من 150. كما أن الهاتف استحوذ على المركز الأول في تصنيف DXOMark فيما يخص شاشة العرض.

وقد استحقت السلسلة أن تحوز على ثقة وسائل الإعلام بفضل الابتكارات التي تأتي معها، ولذلك فقد حاز هاتف HONOR Magic5 Pro على لقب «الهاتف الرائد الأسرع في التقاط الصور» من خلال المجلة المرموقة «Khaleej Times».

هاتف HONOR Magic5 Pro.. قدرات كاميرا استثنائية وأداء لا يُقارن

كآخر إضافة لسلسلة HONOR Magic Series، يأتي الهاتف الجديد كُليًا HONOR Magic5 Pro مع ترقيات هائلة في التصميم، شاشة العرض، التصوير، والأداء، مُتخطيًا بذلك العديد من معايير الصناعة ليُقدم هاتفا رائدا ومُذهلا في سوق الهواتف الذكية.

يأتي الهاتف الجديد كُلياً HONOR Magic5 Pro مع نظام Falcon Capture، الذي بدوره يأتي بتعزيزات مُبتكرة للكاميرا فيما يخص سرعة بدء الكاميرا، سرعة التركيز، سرعة الغالق وسرعة التصوير. فقد زادت سرعة بدء الكاميرا بنسبة 102%، كما زادت سرعة التركيز بنسبة 245%، أما سرعة الغالق فقد زادت بنسبة 147%، في حين زادت سرعة التصوير بنسبة 118%. لا يمنح نظام كاميرا HONOR Falcon بمستوى ميللي ثانية المُبتكر هاتف HONOR Magic5 Pro فقط تقنية التصوير السريع بشكل استثنائي، وإنما تُعزز أيضًا من وضوح الصورة، ما يضمن للمُستخدمين التقاط أي مشهد مُعقد في مللي ثانية بسهولة فائقة.

كما يتميز الهاتف بكونه مُزوّدا بكاميرا ثلاثية فائقة الجودة، تتألف من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.6. تُقدم هذه الكاميرا صور بحِدة استثنائية، تعرّض أفضل، وطيف ديناميكي أوسع.

ولا يُمكن أن ننسى ذكر شاشة العرض لهاتف HONOR Magic5 Pro، حيث يأتي الهاتف مع شاشة عائمة رُباعية الانحناء، تأتي مع تصميم رائع يتميز بحواف مُتناغمة على كِلا الجانبين. يظهر على الجانب الخلفي للهاتف أيضاً تصميم الكاميرا الثلاثية Star Wheel، والتي تقع في المنتصف، الأمر الذي يُضفي على تصميم الهاتف لمسة جمالية استثنائية.

يُقدم هاتف HONOR Magic5 Pro أيضاً تجربة مستخدم لا تُضاهى مع بطارية كبيرة بسعة 5100 مللي أمبير. إلى جانب ذلك، فإن الهاتف الرائد يستخدم أحدث نظام، وهو MagicOS 7.1 المبني على أندرويد 13، الذي يقدم ميزات ذكية مثل MagicRing الذي يسمح بالتزامن عبر الأجهزة المختلفة وMagic Text الذي يتعرّف على النصوص بشكل ذكي.

هاتف HONOR Magic Vs.. أول هاتف ذكي قابل للطي من HONOR في الشرق الأوسط

كأول هاتف رائد قابل للطي يُصدر من HONOR خارج الصين، فإن هاتف HONOR Magic Vs يرفع مستويات الصناعة من حيث التصميم، شاشة العرض، الأداء، وتجربة المستخدم. وهو مثالي لرواد الأعمال الذين يميلون إلى السفر والتنقّل الدائم، إلى جانب هؤلاء الذين يجدون أن الأولوية الأهم فيما يخص استخدام الهاتف هو الترفيه.

يُعد هاتف HONOR Magic Vs نحيفا وخفيفا بشكل استثنائي، حيث يبلغ سُمكه 12.9 مللي عند الطي، بينما يزن الهاتف 267 جراما. واحدة من الأسباب التي تجعل هاتف HONOR Magic Vs خفيفا للغاية هي التقنية الثورية التي يأتي بها – المفصلات فائقة الخفة بدون تروس – التي صُنعت بحرفية عالية من خلال تقنية الصب أُحادي القطعة، حيث تم تقليل عدد مكونات الهيكل الداعم من 92 إلى 4. يتميز الهاتف الرائد الجديد كُليًا أيضًا بتصميم خالي من الفجوات من أجل تقديم تجربة مُستخدم غير مسبوقة.

يأتي الهاتف أيضاً مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ما يجعله الهاتف الذكي القابل للطي الأكبر من حيث سعة البطارية الموجود في السوق حالياً. يعمل هذا الهاتف من خلال شريحة Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform، والذي يقدم تحسينات في أداء كلاً من GPU و CPU، ناتجاً عن تجربة مستخدم أسرع وأكثر سلاسة.

هاتف HONOR Magic Vs مُزوّد بنظام كاميرا ثُلاثي يتألف من كاميرا أساسية IMX800 بدقة 54 ميجابكسل، كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 50 ميجابكسل، وأخيراً كاميرا تقريب بصري X3 بدقة 8 ميجابكسل.