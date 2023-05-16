وقعت نيوم اتفاقية مع بنك الرياض لتمويل مشروع تطوير جزيرة سندالة بقيمة 3 مليارات ريال سعودي، لتكون بذلك أول مشاريع نيوم التي يتم تمويلها من خلال القطاع المصرفي. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان: «تشكل هذه الاتفاقية فرصة عظيمة لنا للمساهمة في تحقيق رؤية نيوم على أرض الواقع، ونفخر بكوننا من أوائل المؤسسات المالية التي دخلت في شراكة مع نيوم من خلال مشروع جزيرة سندالة، ونحن واثقون من نجاح المشروع في المستقبل القريب». من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لنيوم، ريان فايز: «هذه الاتفاقية دليل على رغبة نيوم في تنويع مصادر تمويلها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال بجميع أنواعها للمساعدة في تسريع عملية تطوير المنطقة، ولدينا حالياً عدد من المشاريع قيد التنفيذ، وأخرى طور الإعداد، تمثل بمجملها فرصاً جذابة للمجتمع المالي العالمي للمشاركة فيها». وتمتد «سندالة» على مساحة تقارب 840 ألف متر مربع، وهي واحدة من مجموعة الجزر التي سيتم تطويرها في نيوم، ومن المتوقع أن تبدأ الجزيرة الترحيب بالضيوف للاستمتاع بتجاربها البحرية المخصصة والمرافق الرائعة والعروض الحصرية اعتباراً من الربع الأول لعام 2024، وسيوفر المشروع 3500 فرصة عمل لقطاع السياحة وخدمات الضيافة والترفيه. ومن المتوقع أن تصبح سندالة واحدة من أكثر الجزر جاذبية في البحر الأحمر، مع تقديمها مجموعة متنوعة من وسائل الراحة والمرافق البحرية الحديثة وتمتعها بموقع استراتيجي ومناظر طبيعية استثنائية، وتعمل نيوم مع مجموعة من العلامات التجارية الترفيهية والفندقية العالمية لجعل الجزيرة وجهة حصرية وساحرة لمجتمع اليخوت في العالم، تتمتع ببيئة بحرية مذهلة ومتنوعة وتضم واحدة من أجمل المحميات المرجانية على كوكب الأرض. يذكر أن بنك الرياض يُعد من أكبر الجهات الداعمة لرؤية السعودية 2030 وبرامجها، من خلال تطويره وابتكاره العديد من المبادرات، التي صُممت خصيصاً لدعم ممكنات الأعمال الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة ومنشآت الأعمال، ومزودي الخدمات المساندة واللوجستية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الخارجية من خلال فروع البنك التي توجد في مناطق استراتيجية في العالم كفرع لندن، وهيوستن، وسنغافورة، وقريباً في الصين، التي تُدار بواسطة كوادر مهنية متخصصة ذات كفاءات عالية.