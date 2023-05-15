حافظ معدل التضخم في المملكة على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية ليصل في شهر مارس وأبريل من عام 2023م إلى 2.7%، محققًا بذلك استقرارًا نسبيًّا خلال الأشهر الأربعة الماضية على أساس شهري من عام 2023؛ وذلك بفضل متانة اقتصاد المملكة، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن التدابير والإجراءات التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم.

وتحافظ معدلات التضخم في المملكة على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم. وخلال شهر أبريل 2023 سجل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.7% عند مقارنته بشهر أبريل من العام الماضي.

ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم المعقولة والمتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءًا من ديناميكية الاقتصاد في هذا المجتمع وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن يُعد مؤشرًا سلبيًّا على وجود حالة من الركود الاقتصادي أو التحديات الاقتصادية الجسيمة في المجتمعات التي تشهد انفلاتًا في معدلات التضخم.