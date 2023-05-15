أطلقت منصة «قوى» صفحة تمكن المنشآت من حساب المهن غير المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في «نطاقات»، إذ سيسمح النظام إلكترونياً بنقل خدمات وتأشيرات وتعيين موظفين على المهن غير المرتبطة بما لا يتجاوز نسبة محددة أو عدد محدود، أيهما أكبر.وستتمكن المنشآت من الوصول إلى الصفحة عبر منصة قوى، ثم مركز المعرفة، والدخول إلى الأدوات والحاسبات، ثم الدخول إلى حاسبة المهن غير المرتبطة.وكانت المنصة قد بدأت خلال الفترة القريبة الماضية، بإيقاف نقل خدمات بعض الموظفين إلى المنشآت عند وصول المنشأة إلى الحد الأعلى المسموح به من مهن العمالة غير المرتبطة بالنشاط لكيان المنشأة، إذ طالبت المنصة بعض المنشآت الراغبة في نقل خدمات موظفين إليها عملهم لا يرتبط بمهنة المنشأة بضرورة اختيار موظف ذي مهنة أخرى.ورفضت المنصة خلال الفترة الماضية طلبات تعديل نشاط المنشآت عند وجود مهن عمالة لا تتناسب مع النشاط الجديد، إذ اشترطت تغيير مهن العمالة لما يتوافق مع النشاط المسجل بالسجل التجاري، أما في حال كانت مهن العمالة متوافقة مع النشاط الجديد، فسيسمح بتغيير نشاط المنشأة آلياً إذا كان طلب تغيير النشاط الحالي إلى آخر بنسبة توطين أعلى، أما في حال كان الطلب بتغيير النشاط إلى آخر أقل في نسبة التوطين فستتم إحالة الطلب إلى لجنة تغيير الأنشطة لدراسته.وفيما يختص بالسجل التجاري متعدد الأنشطة، بدأت المنصة باختيار نطاقات للنشاط الأعلى في نسبة التوطين من بين الأنشطة الأخرى.وربطت المنصة الأنشطة الاقتصادية ضمن الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4 بعد أن تم دمج الأنشطة المتقاربة بنسبة التوطين ضمن كيان واحد (نشاط نطاقات) لغرض احتساب نسبة التوطين للكيان ولمعرفة النشاط الاقتصادي للكيان في نطاقات، مع إعلان المنصة وضع حاسبة لمعرفة نطاق الكيان.يذكر أن هناك 5 نطاقات للأنشطة الاقتصادية، وهي «البلاتيني، الأخضر المرتفع، الأخضر المتوسط، الأخضر المنخفض، الأحمر»، وتختلف نسبة التوطين في كل نشاط عن آخر، فبعض الأنشطة التي تتطلب عمالة تكون نسبة نطاقات أقل من غيرها.