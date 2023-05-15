كشف تقرير حديث، أن السعودية استحوذت على 67% من حجم المشاريع الابتكارية لمسابقة الشركات الناشئة التي تستهدف الشركات الرقمية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تتطلع إلى تسهيل تقديم الخدمات والحلول الرقمية عبر الحدود والمجالات المختلفة والقابلة للتشغيل البيني، مع تسريع نموها الممكّن رقمياً، ومنحت مسابقة الشركات الناشئة المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة الجوائز لتطويرهم حلولاً من خلال المنتجات والخدمات مع إحداثهم تأثيراً إيجابياً على البلدان الأعضاء.وخلال الاجتماع السنوي الـ48 لمجموعة البنك الإسلامي، تم تكريم الفائزين بمسابقة الشركات الناشئة بعد عرض المشاريع والأفكار الابتكارية، والتي نظمتها مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، بدعم من منتدى القطاع الخاص وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية وكذلك إدارة التمكين الاقتصادي التابعين للبنك الإسلامي للتنمية، والشركاء المحليين من مؤسسات حكومية وقطاع خاص بالمملكة العربية السعودية وجميع البلدان الأعضاء، وقد تضمنت المسابقة مسارين؛ الأول للأفكار والثاني للشركات الناشئة.