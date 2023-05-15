يستعد السوق السعودي للسيارات للتدشين الرسمي لسيارات العلامة التجارية الفخمة لينك اند كو، بعد أن شهد الربع الأخير من العام الماضي الإعلان عن حصول شركة الجبر التجارية على وكالتها رسمياً في المملكة، إذ كشف المسؤولون في شركة الجبر بأن يوم 23 من شهر مايو الجاري هو الموعد المحدد للبدء في بيع سيارات لينك اند كو في المملكة بعد انتهاء كافة التجهيزات التي عكفت عليها شركة الجبر التجارية لتأمين كافة خطوط الدعم اللوجستي اللازمة في صالات العرض ومراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار لتكون في كامل جاهزيتها لخدمة ملّاك هذه السيارات المميزة والتي ستغيّر الكثير من المفاهيم حول السيارات الفارهة من حيث روعة تصاميمها الداخلية والخارجية التي تتّسم بالفخامة وقوة أدائها وأسعارها التنافسية.ويتم تصميم سيارات لينك اند كو الفخمة في أوروبا بالتعاون مع الشركة السويدية (فولفو) التي تمتلكها مجموعة جيلي الصينية، ولفتت سيارات لينك اند كو الأنظار منذ انطلاقتها لأول مرة في عام 2016 في برلين بألمانيا لتأخذ مكاناً مميزاً في قطاع السيارات متوسطة الفخامة في فترة وجيزة انتشرت خلالها في سبع دول أوروبية إضافة إلى الصين.وسيتزامن حفل التدشين مع افتتاح أول صالات العرض لسيارات لينك اند كو في مدينة الدمام، على أن يتوالى افتتاح الصالات في مدن المملكة حسب الخطة الموضوعة من جانب شركة الجبر التجارية.وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية وائل بغدادي أن العمل على التجهيز لطرح سيارات لينك اند كو في السوق السعودي انطلق مبكراً، وكان للخبرة التي تمتلكها الشركة دور في أن يسير العمل بسلاسة ويغطي كافة الجوانب التي تهم العميل. وتابع بغدادي قائلاً: «نعتز في شركة الجبر بتميزنا في خدمة العملاء والذي صادقت عليه الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في المملكة، لذلك حرصنا على أن لا يتم إطلاق سيارات لينك اند كو في المملكة إلا بعد استكمال كافة الجوانب التي من شأنها أن تسهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائنا كعادتنا دائماً، وفي الجانب الآخر نحن على ثقة كاملة بأن سيارات لينك اند كو ستحقق النجاح المتوقع لها، خصوصاً بعد الأصداء الرائعة التي وصلتنا عقب الكشف عن حصولنا على وكالتها في المملكة والتغطيات الإعلامية التي صاحبت ذلك الحدث، وتحدثت عن فخامة السيارات وروعة تصاميمها».