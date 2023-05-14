أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المصانع في المملكة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022 بلغ 10,518 مصنعًا، برأسمال يقدر بـ1.428 تريليون ريال، تتصدرها من حيث حجم الاستثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية، ثم مصانع الفلزات القاعدية.

جاء ذلك وفقا للنشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، الخاصة بالتراخيص الصناعية للربع الرابع من عام 2022، التي تقدم منظوراً شاملاً يعكس واقع القطاع الصناعي في السعودية، ويوضح أداء المصانع القائمة، وكذلك مؤشرات النمـو للتراخيص الصناعيـة الجديدة.

وأوضحت النشرة أن المصانع الوطنية تتصدر المصانع حسب نوع الاستثمار بأكثر من 84% تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8.3%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8%، في حين احتلت منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع بنحو 4070 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ2411 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2029 مصنعاً.

وبيّنت أن المصانع الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع حتى نهاية الفترة، حيث بلغت 5407 مصانع، تليها المصانع المتوسطة بواقع 4295، ثم المصانع الكبيرة التي سجلت 816 من إجمالي المصانع.

وتضمنت التغيرات الحاصلة في التراخيص والمصانع التي بدأت الإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2022، حيث تم إصدار 248 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، وبدأ الإنتاج في 150 مصنعًا بحجم استثمار يبلغ 2.2 مليار ريال، في حين بلغ حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة 10.25 مليار ريال.

وبحسب النشرة، فإن الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة يمثل ما نسبته 8.3% من إجمالي المصانع القائمة، حيث يبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 872 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 70.79 مليار ريال.

وللمزيد يمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط التالي: https://niic.gov.sa/media/a1fbqogi/.