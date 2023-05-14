أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) بلوغ أرباح شركات قطاع التأمين في السعودية 689 مليون ريال خلال العام 2022، مقارنة بصافي خسارة بلغ 47 ميلون ريال في عام 2021، حيث تحسّن دخل عمليات التأمين.

جاء ذلك في التقرير السنوي السادس عشر عن سوق التأمين في السعودية، الذي أصدره البنك المركزي السعودي، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2022، إضافة إلى نتائجه المالية، ومساهمته في الناتج المحلي للسعودية.

وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين نموًا بقرابة 26.9% في عام 2022 ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 53 مليار ريال، حيث شهد كل من التأمين الصحي والمركبات وتأمين الحماية والادخار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

كما أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2022 ليصل إلى 2.09%، مقارنة بـ1.91% في عام 2021؛ نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة. كذلك حافظ معدل الخسارة الإجمالية للقطاع على ثباته عند 83.4% في العام 2022.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 79% في عام 2022، مقارنة بـ77% في عام 2021.

وأبرز التقرير السنوي لسوق التأمين في السعودية التطورات التنظيمية في القطاع، التي منها إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية.

وتعدّ هذه التطورات بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.

ويُمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2022م على زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.