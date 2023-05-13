تتويجاً لدوره القيادي والاستراتيجي في تقديم الخدمات والحلول المصرفية، حصد بنك الرياض جائزة الاستدامة في التجارة وذلك خلال مؤتمر التجارة العالمية (GTR) الذي عقد الثلاثاء الماضي بمدينة الرياض بحضور حشد من المتخصصين والباحثين في الشأن المصرفي والمالي.

وتأتي هذه الجائزة تأكيداً على ريادة البنك على المستوى المحلي والإقليمي وقدراته المتميزة على تقديم أحدث الحلول المصرفية ومنتجات التمويل التجاري وتسخيرها لتلبية احتياجات عملائه المتجددة عبر مختلف القطاعات.

ومُنِح البنك الجائزة بناءً على مجموعة من معايير الأداء والتنظيم؛ شملت حجم العمليات المصرفية، ونطاق التغطية عالمياً، ومستوى خدمة العملاء، إضافة إلى القدرات التنافسية والابتكار التكنولوجي.

ويعد هذا الإنجاز إضافة مميزة إلى سجل بنك الرياض، ويعكس رؤيته وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية، إضافة إلى دور البنك المحوري في تعزيز عمليات التجارة عبر منطقة الشرق الأوسط عن طريق تقديم خدمات وحلول مصرفية تواكب التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي محليًا وإقليميًا وعالمياً.