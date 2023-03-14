أعلنت شركة أمريكان إكسبريس السعودية توقيعها اتفاقية مع بنك الرياض، تسمح للمتاجر التابعة لشبكة نقاط بيع بنك الرياض بقبول مدفوعات بطاقات أمريكان إكسبريس، كما تتيح الاتفاقية لأعضاء البطاقات استخدامها في عددٍ كبير من المواقع الجديدة، مما يوفر خيارات دفع أكبر للعملاء.

وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس السعودية الأستاذ فهد بن مبارك القثامي والرئيس الأول لمصرفية الشركات في بنك الرياض الأستاذ محمد أبو النجا، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في المقر الرئيسي للبنك في مدينة الرياض.

وتعليقاً على الاتفاقية والشراكة الجديدة، قال القثامي: «يسعدنا العمل مع بنك الرياض لتوسيع عدد نقاط البيع التي تقبل بطاقات أمريكان إكسبريس في المملكة، مما يوفر لأعضاء البطاقات لدينا متاجر أكثر من أي وقت مضى لاستخدام بطاقاتهم بكل سهولة في مختلف مناطق المملكة، يأتي ذلك ضمن التزامنا بالتوسع بشكل كبير في الأماكن التي تقبل بطاقات أمريكان إكسبريس في السعودية وحول العالم».