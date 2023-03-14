أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن الصندوق يحرص على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والداعم للصندوق.

وكشف أن الصندوق يستهدف ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً، مشيراً إلى أن الصندوق استثمر نحو 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية رائدة في قطاع المقاولات عبر زيادة رأسمال الشركات، بهدف بناء كيانات متينة تواكب نهضة المملكة في قطاع التشييد والبناء.

وقال الرميان في كلمته الافتتاحية لفعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، اليوم (الثلاثاء)، إنه ولدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في السعودية، يولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتماما وحرصا شديدا على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030، التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

وتابع: وحيث إن دعم التنمية الوطنية هو إحدى أهم ركائز إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وضع الصندوق إستراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاعا إستراتيجيا في السعودية، حيث عملنا على تطوير قطاعات حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في القطاعات.