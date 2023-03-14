الإعلان الصادر خلال ملتقى بيبان 2023 يؤكد أن شركاء البيع في المملكة في Amazon.sa يمكنهم البدء في البيع على المستوى العالمي من خلال عملية تسجيل سهلة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية يستطيع البائعين المحليين الوصول إلى ملايين من العملاء من خلال متاجر أمازون حول العالم

أعلنت «أمازون السعودية» إطلاق التسجيل العالمي الجديد لمساعدة شركاء البيع في المملكة على تنمية أعمالهم عالمياً، من خلال عملية تسجيل سهلة وبسيطة.

وجرى الإعلان عن التسجيل العالمي خلال ملتقى بيبان 2023، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ويُعنى بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرارها ونموها وتحفيز ريادة الأعمال في المملكة.

ومع انطلاق التسجيل العالمي لشركاء البيع، يحتاج كل بائع جديد على أمازون السعودية (Amazon.sa) إلى عملية تسجيل فردية تسمح له بالبيع في المملكة وعلى المستوى العالمي، وتربط البائعين بمئات الملايين من عملاء أمازون في دول مختلفة حول العالم.

ويتم توفير الفرصة لشركاء البيع المحليين لبيع علامات تجارية سعودية، ومنها منتجات سعودية الصنع في العديد من متاجر أمازون العالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا، وكذلك في سنغافورة واليابان ومنطقة الشرق الأوسط.

وسيساعد التسجيل العالمي من أمازون في دعم رحلة التحول الاقتصادي الرقمي في المملكة وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 لخلق بيئة أعمال تفتح فرص التوظيف للمواطنين السعوديين، وتوفر الدعم الكافي لنمو وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لدورها الهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال مدير عام أمازون السعودية عبدو شلالا: «نعتمد في أمازون على قدراتنا التكنولوجية المتطورة على المستوى العالمي وخبراتنا المحلية ومعرفتنا الجيدة بالسوق السعودي، لتمكين قطاع البيع بالتجزئة الإلكتروني، وتسخير كافة إمكانياتنا لتحقيق تأثير إيجابي ملموس في القطاع، علاوة على المساهمة في نمو ونجاح شركائنا في البيع خارج حدود المملكة. وتوفر خاصية التسجيل العالمي فرصة كبيرة للنمو والتوسع، خصوصا عندما تقترن بالدعم الحكومي المستمر والتقدم الرقمي الذي تشهده المملكة. ونشعر بكثير من الحماس لتمكين المبتكرين من الشباب ورجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات والعلامات التجارية الناشئة، على المضي قدماً بما يلبي طموحهم، ذلك أن نجاحهم يشكل جزءاً من نجاحنا، فهم يقومون بدور مهم يمهدون من خلاله الطريق لتزويد عملائنا بمجموعة رائعة من المنتجات والأسعار التنافسية».

وفي هذا الصدد، قال مدير عام الشراكات في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) رياض آل الشيخ: «تتخذ أمازون خطوات واضحة ومهمة في السوق السعودي وتحديداً في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك باعتباره قطاعاً حيوياً وجاذباً، إلى جانب تميزه وتطوره المستمر وتوسعه ونموه الملحوظ، وقد قامت أمازون باختيار ملتقى «بيبان 23» لإطلاق ميزة التسجيل العالمي، المعنية بمساعدة شركاء البيع السعوديين على تطوير أعمالهم عالمياً، مما يؤثر إيجاباً في المجال، ويضاعف من عملياته التنموية المستدامة، ويساهم في انتشار أمازون وفرصها الاستثمارية».

ويتيح التسجيل العالمي لشركاء البيع إكمال عملية التسجيل والتحقق باللغة العربية أو الإنجليزية أو واحدة من 17 لغة أخرى متوفرة، من خلال عملية تسجيل بسيطة. وتدمج عملية التسجيل العالمي عمليات التسجيل الخاصة بالسوق، بما يتيح لشركاء البيع توفير الوقت والجهد بالتسجيل من خلال «منفذ» واحد لبيع المنتجات إلى ملايين العملاء في دول مختلفة حول العالم.

وقال رئيس قطاع شركاء البيع بشركة أمازون السعودية كريم غندور: «يشكل إطلاق التسجيل العالمي جزءاً من عمليات الاستثمار المتواصلة في أمازون التي نطرحها في قطاع الاقتصاد الرقمي المتنامي في السعودية. ونهدف من خلال هذه الخطوة الرائدة إلى تزويد المملكة بخبراتنا العالمية في قطاع البيع بالتجزئة عبر شبكة الإنترنت، لمساعدة البائعين المحليين على إطلاق إمكاناتهم الكاملة من خلال تزويدهم بحلولنا المبتكرة وخدماتنا اللوجستية المتكاملة، فضلاً عن الأدوات الضرورية لبناء العلامة التجارية التي تمكنهم من توسيع أعمالهم والوصول إلى ملايين العملاء الجدد محلياً وعالمياً. ونسعى أن تسهم الجهود التي نبذلها لدعم شركائنا من البائعين، في دعم رؤية المملكة 2030 في إرساء أسس متينة للنمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي».

وفي إطار التزام أمازون السعودية بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقعت Amazon.sa مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بهدف تمكين عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة من بيع منتجاتها لملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى مساعدة الكثير من رواد الأعمال في إنشاء أعمالهم اللوجستية الخاصة.

وتدير أمازون شبكة لوجستية وعمليات محلية واسعة النطاق تشمل 18 منشأة في كافة أرجاء المملكة مع العديد من الشركاء اللوجستيين. كما أطلقت أمازون برنامج شريك خدمة التوصيل العالمي بالتعاون مع «منشآت» لتمكين رواد الأعمال المحليين من إنشاء وإدارة أعمالهم اللوجستية الخاصة التي توفر للعملاء طلبات أمازون، بهدف إنشاء أكثر من 30 شركة ناشئة محلية جديدة خلال السنوات الثلاثة الأولى، وتوفير العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشهد توسعاً وتطوراً متنامياً في المملكة.

يذكر أن عملية البيع على أمازون تتسم بالسهولة وتتم من خلال خطوات بسيطة، ويتوجب على البائعين الراغبين بالتسجيل التأكد من استيفاء المتطلبات التالية:

• عنوان بريد إلكتروني للنشاط التجاري أو حساب العميل على أمازون.

• رقم هاتف يمكن الوصول إليه.

• مستندات سارية لتعريف البائع (التحقق من الهوية يحمي شركاء البيع والعملاء).

• بطاقة الهوية الوطنية مثل بطاقة الهوية أو الإقامة السعودية سارية المفعول للمالك (التحقق من الهوية يحمي شركاء البيع والعملاء).

• للشركات – الرخصة التجارية أو السجل التجاري لمالك الشركة. إذا كنت ممثلاً قانونياً للشركة، السجل التجاري وتوكيل رسمي.

• للأفراد - شهادة العنوان الوطني أو مستند يعكس بدقة العنوان الوطني للبائع (مثل كشف حساب بنكي حديث أو كشف حساب بطاقة ائتمان أو فاتورة الماء أو الكهرباء).

• حساب بنكي حيث يمكن لأمازون إرسال العائدات التي ستحققها من مبيعاتك. (مطلوب بعد إتمام عملية التسجيل).

ويمكن للبائعين الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات الشحن المناسبة التي تلبي حاجات ومتطلبات أعمالهم. ويتمثل أحد الخيارات في خدمة الشحن من قبل أمازون، حيث يقوم البائعون بتسليم منتجاتهم إلى مركز توزيع أمازون السعودية Amazon.sa وستقوم أمازون بتخزين منتجاتهم وتعبئتها وتسليمها للعملاء. وبإمكان البائعين أيضاً اختيار خدمة الشحن السهل من أمازون، حيث يقومون بتخزين وتعبئة منتجاتهم الخاصة، فيما تتولى أمازون مهمة توصيلها للعملاء.

وللمزيد من المعلومات حول طريقة البيع على Amazon.sa، يرجى زيارة: sell.amazon.sa، ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن عملية التسجيل العالمي من خلال زيارة: صفحة التسجيل