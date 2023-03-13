أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام (2023) بكمية (1,043,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.

وأضاف أن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (يوليو - أغسطس2023) بواقع (17) باخرة، موزعة على (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (363) ألف طن، و(8) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (490) ألف طن، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (190) ألف طن، وتنافست (16) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وجرت الترسية على (6) شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعرا للشحنات المطلوبة، كما يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.