حددت شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة موعداً مميزاً لعملائها مع سيارة G-Class من مرسيدس- بنز المبتكرة الجديدة Concept EQG النموذج الأول لطراز كهربائي كلياً في سيارة دفع رباعي، حيث احتضن معرض الشركة الرئيسي في مدينة جدة في الفترة من يوم 7 و8 من شهر فبراير 2023 عرض صفات الدفع الرباعي في G-Class، والتي لطالما كانت من أعلى المعايير، لن تجد طريقها إلى عصر القيادة الكهربائية فحسب، بل سيتم تطويرها بشكل أكبر في بعض النواحي. وبالتالي، تقدم Concept EQG نظرة واعدة لقدرات G-Class المزودة بمحرك كهربائي.وتجمع السيارة بين المظهر المذهل لـ G-Class مع عناصر تصميم مختارة تُعرف بها طرازات مرسيدس الكهربائية كلياً بشكلٍ متباين، حيث تتميز السيارة بوجود طلاء جذاب بلونين – Gloss Black في الأعلى، وGloss Aluminium Beam في الأسفل وشبك Radiator باللون الأسود المميز، كما يتم العمل من قبل المهندسين على النموذج الأول من Concept EQG الجاهزة للإنتاج، وذلك خلال عرض مرسيدس- بنز نسختها التجريبية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط.ويأتي هذا المفهوم الجديد لسيارات الفئة G-Class منسجماً مع استراتيجية مرسيدس- بنز لتحويل أسطول سياراتها إلى كهربائية بالكامل مستقبلاً مع الحفاظ على هويتها.وهو ما أكد عليه عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس- بنز ومدير العمليات في سيارات مرسيدس (بنز) ماركوس شيفر عندما صرح قائلاً: «حيثما تسمح ظروف السوق بذلك، ستكون مرسيدس- بنز جاهزة لتحويل أسطول سياراتها إلى كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد»، وأضاف: «من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية من (كهربائية أولاً) إلى (كهربائية فقط)، بما في ذلك الإنتاج المستدام وبطارياتنا المحايدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإننا نسرع في التحول إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات وقائم على البرمجيات. نريد أن نلهم عملاءنا للتحول إلى القيادة الكهربائية من خلال منتجات تقنعهم بذلك، وسيارة أيقونية مثل G-Class تقوم بذلك بشكل مثالي».من جهته، قال رئيس التسويق والتطوير بشركة الجفالي للسيارات باسم ولي: «نحرص بأن يكون عملاؤنا دائماً في طليعة من يتعرّف على جديد مرسيدس- بنز وابتكاراتها المميزة، لذلك حرصنا على أن يكون عرض Concept EQG مميزاً ويعبّر عن التحول الذي تعدّ له مرسيدس- بنز بالاعتماد على السيارات الكهربائية بالكامل وفقاً للاستراتيجية الموضوعة، والتي تتوافق مع رؤية وطننا 2030 والتي تدعم برامجها ومبادراتها التحول لاستخدام الطاقة النظيفة».