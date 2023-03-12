أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم (الأحد)، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية، ضد كل من خالد بن ناصر بن عبدالله بن مهيني، وهيثم بن فهد بن مزيد المزيد، ومشعل بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب، ومحمد بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب، وسلمى بنت مهناء بن حمد الجشعي الشمري، وعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المانع، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي، وفهد بن خميس بن محمد آل هديب، وأحمد بن صالح بن محمد السلطان، ومحمد بن خميس بن محمد آل هديب، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان، وطلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري.وأوضحت في بيان، اليوم، أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري بمخالفة الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وإدانة بقية المدعى عليهم بمخالفة الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة بعد إفشاء المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري «شخص مسجل لدى الشركة المالية هيرمس»، لبقية المدعى عليهم عن أوامر عملاء مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها، واستفادتهم من الأثر الجوهري لتلك الأوامر عند تداولهم على أسهم عدة شركات، خلال الفترة من 3 سبتمبر 2018 وحتى 15 سبتمبر 2019.وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:أولاً: فرض غرامة مالية قدرها 520 ألف ريال على «خالد بن ناصر بن عبدالله بن مهيني»، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 357.4 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.ثانياً: فرض غرامة مالية قدرها 270 ألف ريال على «هيثم بن فهد بن مزيد المزيد»، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 59.16 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.ثالثاً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على «مشعل بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب»، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 155.09 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.رابعاً: فرض غرامة مالية قدرها 170 ألف ريال على «محمد بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب»، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 71.45 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.خامساً: فرض غرامة مالية قدرها 90 ألف ريال على «سلمى بنت مهناء بن حمد الجشعمي الشمري»، وإلزامها بدفع مبلغ قدره 44.36 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.سادساً: فرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال على «عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المانع»، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 9.46 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.سابعاً: فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال على «إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي»، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 3.51 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.ثامناً: فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال على «فهد بن خميس بن محمد آل هديب»، وإلزامه بدفع قدره 21.5 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.تاسعاً: فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال على «أحمد بن صالح بن محمد السلطان»، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 8.63 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.عاشراً: فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال على «محمد بن خميس بن محمد آل هديب»، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 44.49 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.حادي عشر: فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على «عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان».ثاني عشر: فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال على «زياد بن حمد بن زيد الصويغ».ثالث عشر: فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على «فيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان».رابع عشر: فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على «طلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري»، لمخالفته الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، كما تم فرض فرض غرامة مالية عليه قدرها 390 ألف ريال، لمخالفته الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، ومنعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة 90 يوماً.كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 152.7 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المدانون خالد بن ناصر بن عبدالله بن مهيني، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان.