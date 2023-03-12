منع البنك المركزي السعودي (ساما) كافة الجهات الواقعة تحت إشرافه والتي تشمل البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وجهات التحصيل وغيرها من الجهات من إرسال أي إعلان لمنتجات (تأمينية أو ائتمانية) غير مناسبة للعملاء أو المستهلكين الأفراد ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً هجرياً. ووفقاً لقرار البنك المركزي، ستمنع المؤسسات المالية من استخدام المعلومات والبيانات الشخصية التي تخص العملاء ضمن المواد الإعلانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية منهم. وشدد «ساما» على أنه يجب على المؤسسات المالية ضرورة توضيح منتجاتها وخدماتها المجانية بصريح العبارة، مع تحديد الفئة المستهدفة من المنتج أو الخدمة، مع عدم الإضرار بسمعة القطاع المالي ومصالح المؤسسات المالية الأخرى أو التقليل منها، أو الإخلال بمبدأ المنافسة. وفيما يختص بالمنتج أو الخدمة المعلن عنها إذا كانت مسعرة بالعملات الأجنبية، أو في حال كانت قيمة المنتج أو الخدمة المعلن عنها تتأثر بسعر صرف العملات الأجنبية، فيجب أن تحتوي على عبارة صريحة «يمكن لسعر المنتج أو الخدمة التأثر بالتغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية»، وذلك بخط واضح ومقروء.

وألزم البنك المركزي كافة المؤسسات المالية بالحصول على موافقة العميل كتابياً أو إلكترونياً بشأن رغبته في استقبال الإعلانات المرسلة له حسب القنوات التي يفضلها العميل، وأن تمنح الحق للعميل بشكل دائم في رفض استقبال تلك الإعلانات بكل سهولة وبطرق واضحة ومحددة.