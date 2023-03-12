تطرح شركتا یزدان العقاریة والوابل العقاریة فرصا للمستثمرین في المستودعات والتخزین، وذلك عبر إطلاق مخطط «أعمال سكویر» الذي یقام على مساحة 539 ألف متر مربع، وفي موقع نموذجي یتصل بعدد من الطرق الشریانیة المھمة في حاضرة الدمام منھا طریق الملك فھد وطریق مجلس التعاون.

وتُطرح تلك الفرص من خلال مزاد یقام یوم الاثنین الموافق 20 مارس 2023 في فندق شیراتون الدمام، یتم خلاله عرض 340 قطعة أرض للمستثمرین والمھتمین بقطاع التخزین والخدمات اللوجستیة. وقال الرئیس التنفیذي لشركة یزدان العقاریة فیصل الزھراني: «یواصل قطاع التخزین والمستودعات في المملكة نموه المتسارع، وتأتي المنطقة الشرقیة في مقدمة المناطق لموقعھا الجغرافي الممیز ومنافذھا المتعددة على دول الجوار، إضافة إلى الصناعات المتقدمة التي تحتضنھا المنطقة والمدن الصناعیة المتعددة، مما ینبئ عن مستقبل لوجستي ممیز».

وقال الرئیس التنفیذي لشركة الوابل العقاریة حمد الوابل: «تمت تھیئة المخطط وفق أعلى معاییر البنیة التحتیة والفوقیة، وبمساحات مختلفة تلبي كافة الرغبات لإنشاء مستودعات التخزین أو سكن للعمالة أو الثلاجات ومعامل تجھیز الأغذیة والأطعمة، أو ساحة لبیع المعدات الثقیلة أو ساحات وقوف للشاحنات، كما یتمیز المخطط بشوارعه الفسیحة وخدماته المتكاملة، إضافة إلى أسعاره المناسبة لكافة المستثمرین، وقد تم تنفیذه وفق مخططات متعمدة من أمانة المنطقة الشرقیة لیواكب التطور الكبیر الذي تشھده المنطقة في قطاع الخدمات اللوجستیة، ولیكون إضافة مھمة لمناطق الأعمال في المنطقة».