احتفلت عبداللطيف جميل - لكزس بإطلاقها الجيل الجديد من السيارة الرياضية الـ «كروس-أوفر» الفاخرة الجديدة كليا ً لكزس RX2023 وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة دُعي إليه نخبة من عملاء الشركة في مدينة جدة، وكذلك ممثلو الإعلام والصحافة وأهم الوجوه البارزة والمؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال الحفل استمتع الضيوف بالتعرف على فن الطبخ العالمي الذي قدمه خصيصا لهذه المناسبة الشيف «فينيت» الحائز على نجمة ميشلان و وسام الامتياز (MBE) من الدرجة الأولى من الملك تشارلز ملك بريطانيا.

وبهذه المناسبة قال، مازن غازي جميل المدير التنفيذي للتسويق في المملكة: «نحن سعداء جداً بإطلاق الجيل الجديد من لكزس RX والذي يعبر عن التصميم الجديد للجيل القادم من سيارات لكزس المستقبلية، و يجمع بين الديناميكية والتكنولوجيا المتقدمة».

وبين مازن جميل أن لكزس RX استطاعت منذ إطلاقها للمرة الأولى أن تنشى فئة جديدة في عالم السيارات الفاخرة وتأخذ مكانها البارز وتحقق انتشاراً عالمياً باهراً وإقبالا كبيراً على اقتنائها في السوق السعودي، وفي نهاية حديثه توجه مازن جميل بالشكر الجزيل لجميع محبي ومالكي وضيوف لكزس لدعمهم المتواصل، وأكد التزام لكزس في توفير كل ما يحتاجونه من موديلات تلامس أذواقهم وتلبي تطلعاتهم المتطورة من مبدأ «الضيف أولاً»، حيث وفرت الشركة المراكز الحديثة لتقديم أفضل تجربة امتلاك بكل المقاييس يدعمها بذلك شبكة حديثة من مراكز البيع والصيانة الموزعة إستراتيجياً في أنحاء المملكة.

لكزس تتابع اليوم تفوقها مع إطلاق الجيل الجديد من RX 2023 لترسخ مكانتها في قلوب محبيها، ومنذ إطلاقها لأول مرة في عام 1998، تمكَّنَت لكزس RX من رسم ملامح فئة سيارات الـ «كروس-أوفر» الفاخرة كونها أول سيارة تبتكر هذه الفئة من السيارات وهي التي باتت تُرسي معاييرها منذ ذلك الحين، ويُعَد طراز عام 1998 من لكزس RX 300 أول سيارة «كروس-أوفر» فاخرة في العالم، فيما تُعَد لكزس RX 400h التي أُطلقت عام 2006، أول سيارة «كروس-أوفر» فاخرة «هايبرِد» كهربائية في العالم.

تتماشى إضافة أنظمة الدفع التي تعتمد على الكهرباء «هايبرد» إلى مجموعة طرازات الجيل الخامس من لكزس RX مع رؤية «لكزس الكهربائية» التي كشفت عنها الشركة عام 2019، والتي تهدف إلى إطلاق مجموعة كاملة من السيارات الكهربائية على مستوى جميع الفئات بحلول عام 2030، مع تحقيق قفزة نوعية في أداء السيارات ومتعة قيادتها. كما تهدف علامة لكزس الفاخرة إلى بيع 100% من سياراتها الكهربائية التي تعتمد على البطاريات BEV على مستوى العالم بحلول عام 2035.

تقدم جميع طرازات الجيل الخامس من سيارات RX «نمط قيادة لكزس» Lexus Driving Signature بطريقتها الخاصة بفضل المؤهلات المتميزة للمنصة وأنظمة الدفع. ويجمع كل منها بين الراحة الفائقة والمستوى الجديد من الاستجابة، مما يضمن تحكم السائق في السيارة في جميع الأوقات ويعزز شعوره بالثقة. ولقد مكنت المنصة الجديدة كلياً من خفض كل من وزن السيارة بمقدار 90 كجم والارتفاع الإجمالي بمقدار 10 ملم، مما أدى إلى انخفاض مركز الجاذبية بمقدار 15 ملم.

تمتد قاعدة العجلات بمقدار 60 ملم، في حين يتّحِد المسار الأوسع مع عجلات قياس 21 بوصة لمنح سيارة RX الجديدة كلياً مظهراً واثقاً وأكثر ثباتاً. وترتكز سيارة لكزس RX الجديدة كلياً على منصة «لكزس الهيكلية العالمية» GA-K التي توفر صلابة ممتازة للهيكل وتحقق مركز ثقل منخفض بشكل يضمن تجربة قيادة تفاعلية استثنائية. وبالإضافة إلى نظام التعليق الجديد الذي يضم كلاً من دعامات «ماكفرسون» MacPherson للعجلات الأمامية ونظام التعليق متعدد الوصلات للعجلات الخلفية، كما تُسهِم هذه المنصة في تعزيز مستويات الراحة والثبات، إلى جانب مزايا التحكم الفريدة، ما يمنح السائق قيادة مريحة ومميزة.

واستكمالاً لإطلالتها المميزة ولتحقيق أسلوب قيادة أكثر تشويقاً، تتوفر سيارة لكزس RX الجديدة كلياً بثلاثة خيارات من أنظمة الدفع، الأول محرك مُطوَّر حديثاً رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر ومزود بشاحنٍ توربيني ويُولِّد قوة 275 حصاناً وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن-متر ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات بخاصية التبديل المباشر. أما الخيار الثاني، فهو نظام «هايبرِد» كهربائي يجمع بين مصدرين للطاقة؛ الأول محرك سعة 2.5 لتر يعمل على البنزين، والثاني يضم موتوراً كهربائياً، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 247 حصاناً. ويقترن نظام الـ «هايبرِد» الكهربائي أيضاً بناقل الحركة المتغير المستمر بخاصية التحكم الكهربائي e-CVT الذي يحقق كفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 20.7 كلم/لتر. أما الخيار الثالث، فهو أيضاً نظام «هايبرِد» كهربائي جديد يجمع بين مصدرين للطاقة؛ الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر مزود بشاحنٍ توربيني ويعمل على البنزين، والثاني يضم موتوراً كهربائياً، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 366 حصاناً، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 6 سرعات، ويحقق كفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 15.5 كلم/لتر، مع توفير مستويات معززة من متعة القيادة.

لقد عززت علامة لكزس الفاخرة الفصل الجديد من لغة التصميم الخاصة بها من أجل تطوير سيارة يُمكن تمييزها على الفور على أنها سيارة لكزس RX، ولكن بشخصية أكثر ديناميكية وأناقة وثقة. وطُوِّر مظهرها من الأمام بشكل أكثر رشاقة من خلال إطالة غطاء المحرك، وزيادة قاعدة العجلات بمقدار 60 ملم، وخفض ارتفاع خط السقف بمقدار 10 ملم، مما يمنحها مظهراً رياضياً يجعلها تشبه سيارات الكوبيه. ويندمج الجزء الأمامي من الهيكل والشبك المغزلي مع بعضهما البعض لخلق تناغم سلس يعبِّر عن الأصالة والهوية الجديدة للسيارة وتتميز المصابيح الأمامية الأفقية الثلاثية بتقنية LED بأنها أكثر أناقةً ووضوحاً، بينما تؤكد المصابيح الخلفية الخاصة بعلامة لكزس والمتموضعة في خط واحد على الشكل المميز للسيارة. ويمنح عرض المصابيح الخلفية مظهراً أكثر جرأةً وحضوراً على الطريق، كما يضيف إدخال شارة لكزس الجديدة إلى الباب الخلفي تميزاً لافتاً إلى المظهر الأنيق والعصري الذي تتمتع به السيارة.

صُمِّمت قمرة قيادة لكزس RX الجديدة كلياً بالاستناد الى مفهوم «تازونا» TAZUNA، وهو نهج خاص بشركة لكزس كُشف عنه للمرة الأولى في سيارة لكزس LF-30 التجريبية الكهربائية. «تازونا» هي كلمة يابانية تصف استخدام الفارس للعِنان للتحكم بحصانه، وتُركِّز على توفير تحكمٍ مباشرٍ وحدسيٍّ في السيارة من خلال اتباع مبدأ «الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين وإبقاء العينين على الطريق». كما أن هذا النهج يرتقي بجودة تجربة القيادة من خلال تعزيز ثقة السائق وتحكمه في سيارته ومحيطه.

وتوفر المقصورة الداخلية الفسيحة لسيارة لكزس RX مساحة واسعة للأمتعة، إذ صُمِّمت المقاعد الفاخرة بشكلٍ يمنح مزيداً من الراحة مع مسافة كافية للأرجل، كما يمكن تعديل مقعد السائق كهربائياً بثمانية أوضاع. وبفضل التصميم الذكي لصندوق الأمتعة، أصبحت مقصورة الأمتعة الآن أطول بمقدار 50 ملم ويمكنها استيعاب الأغراض الأكبر حجماً، في حين يتيح تصميم المقاعد الخلفية التي ينفصل فيها مسند الظهر إلى ثلاثة أقسام بنسبة 40:20:40، نقل المعدات الرياضية بسهولة وعلاوةً على ذلك، توفر سيارة لكزس RX الجديدة كلياً المزيد من الملاءمة مع خاصية فتح أو إغلاق صندوق الأمتعة كهربائياً ودون استخدام اليدين في حال انشغالهما بحمل أي أغراض، إذ يتم ذلك بمجرد تحريك القدم بالقرب من المستشعر الموجود أسفل غطاء الصدام الخلفي.

كما تتمتع المقصورة الداخلية لسيارة لكزس RX بميزة اختيارية جديدة للإضاءة الداخلية، وهي «الإضاءة المحيطة القابلة للتعديل» التي تتيح للسائق إنشاء واحة من الأضواء المستوحاة من الطبيعة، تضم 14 خياراً اختيرت بعناية للتعبير عن مجموعة كاملة من المشاعر وتوفير الإحساس بالراحة، بما في ذلك أجواء الغابات المطيرة، والشلالات، وغروب الشمس. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسائق الاختيار من بين 64 لوناً مختلفاً للإضاءة المحيطة. وتشتمل السيارة كذلك على نظام الدخول الذكي مع تقنية تشغيلها بضغطة زر، بالإضافة إلى نظام صوتي من «مارك ليفينسون» مُكوَّن من 21 مكبر صوت ويعمل بتقنية «كلاري فاي» Clari-Fi 2.0، مع سقفٍ بانوراميٍ مزودٍ بلوحٍ زجاجيٍ منزلقٍ متحركٍ في الجزء الأمامي منها مع حارفة للرياح قابلة للطي لتقليل الضوضاء الناتجة من حركة الرياح.

وتتيح المقصورة الداخلية الجذابة في سيارة لكزس RX الجديدة كلياً، للسائقين والركاب، الاستمتاع بمجموعة من الميزات المتقدمة لتجربة راقية. ويشمل ذلك شاشة وسائط متعددة جديدة مقاس 14 بوصة تعمل باللمس وتتكامل مع نظامَيْ أجهزة الهواتف الذكية «أبل كاربلاي» Apple CarPlay® و«أندرويد أوتو» Android Auto™، وشاشة عرض ملونة متعددة المعلومات MID مقاس 7 بوصات وسط لوحة العدادات، وشاشة ملونة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي HUD، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وستة منافذ USB، وشاحن بقوة 12 فولت. وبالإضافة إلى ذلك، توفر سيارة لكزس RX الجديدة كلياً نظام تكييف لكزس الأوتوماتيكي للتحكم بأجواء المقصورة وضمان ضبط درجة حرارة المقصورة بدقة تناسب كل راكب، ويشمل النظام 3 مناطق يمكن التحكم بدرجة حرارة كلٍ منها على حدة، وفتحتي تهوية للمقاعد الخلفية مع لوحة تحكم. كما يَستخدِم نظام التكييف خاصية التحكم الذكي S-FLOW التي تعمل على تحديد المقاعد المشغولة وتوجيه التبريد أو التدفئة وفقاً لذلك، مع مراعاة ضبط إعدادات درجة الحرارة، ودرجة حرارة المقصورة، ودرجة الحرارة المحيطة، وكذلك مدى تأثير ضوء الشمس الداخل إلى المقصورة.

وكما هو الحال في جميع طرازات لكزس، تبقى السلامة في مقدمة أولويات سيارة لكزس RX الجديدة كلياً. فيُمكِن للسائقين الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال «نظام لكزس للسلامة بلاس+»، فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام الأمان قبل التصادم PCS المزود بنطاق رصد واكتشاف أوسع لكل من السيارات والمشاة والدرّاجات الهوائية والنارية، كما يتضمن قدراتٍ وميزاتٍ جديدةٍ، مثل نظام مساعد التوجيه الطارئ ESA، ونظام منع التسارع عند السرعة المنخفضة، ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام عند التقاطعات.

كما يشتمل «نظام لكزس للسلامة بلاس+» على نظام تثبيت السرعة الراداري DRCC على جميع السرعات، مع ميزتين جديدتين؛ الأولى هي نظام التحكم بإشارات الانعطاف TSC الذي يجعل التجاوز على الطرقات السريعة أكثر أماناً وسلاسةً من خلال زيادة مبدئية في التسارع حال قيام السائق بتشغيل إشارة الانعطاف. أما الميزة الثانية، فهي نظام خفض السرعة على المنعطفات RSR الذي يَحِدُّ من سرعة السيارة عند دخولها المنعطف ويوفر تسارعاً إضافياً عند الخروج منه. كما يستفيد السائقون من كلٍّ من نظام تتبع المسار LTA، ونظام الحفاظ على المسار LDA، ونظام الإضاءة العالي المتكيف AHS

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر السيارة بنظام المساعدة على الخروج الآمن SEA الجديد، والذي يساعد في الحد من وقوع الحوادث ويعمل بالتزامن مع نظام مراقبة النقطة العمياء BSM، كما يعتمد على نظام قفل الأبواب الإلكتروني e-latch الذي يعمل من خلال الكشف عن حركة المرور أو راكبي الدراجات الذين يقتربون من خلف السيارة، إذ يقوم تلقائياً بإلغاء إمكانية فتح الباب بشكل مؤقت إذا حاول أحد الركاب فتحه، وذلك تلافياً للاصطدام (لا قدر الله).

وعلاوةً على ذلك، تأتي سيارة لكزس RX الجديدة كلياً مزودةً بمجموعةٍ من مزايا السلامة الشاملة التي تُؤمِّن أقصى درجات الحماية للركاب، على غرار سبع وسائد هوائية تعمل بكل من نظام تقييد الحركة التكميلي SRS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونياً EBD، ونظام مساعد الكبح BA، ونظام مراقبة صف السيارة PAM، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية RCTA، ونظام مساعد الانعطاف النشط ACA، ونظام التحكم في بدء القيادة DSC، ونظام شاشة الرؤية البانورامية PVM، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC، وغيرها من الأنظمة الأخرى.

كما تتوفر في السيارة نظام ركن السيارة المتطور Intelligent Park Assist الذي يتيح للسائق ركن السيارة بشكل آلي بدون استخدام عجلة القيادة و الفرامل و دواسة البنزين حيث تساهم القدرة على التعرف على الصور باستخدام 4 كاميرات PVM و12جهاز استشعار فوق صوتي في تعزيز السلامة من خلال التغطية الشاملة لمحيط السيارة وركن السيارة بسلاسة.

وبالإضافة إلى جاذبية وأناقة مظهرها، تأتي سيارة لكزس RX الجديدة كلياً بمجموعةٍ من خيارات الألوان الخارجية المميزة التي تتيح للعملاء فرصة التعبير عن تفردهم وطابعهم الشخصي. فبإمكانهم الاختيار من بين تسعة ألوان خارجية ملفتة، بما في ذلك لون جديد هو «سونيك نحاسي» Sonic Copper. أما المقصورة الداخلية، فتأتي بأربعة خيارات من الألوان الأنيقة، تشمل البني الداكن المُطوَّر حديثاً، والعسلي الجديد، والأسود، والبيج الفاتح “Fromage”. كما تتوفر السيارة بعدة تصاميم للعجلات، بما في ذلك عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة ذات اللون الرمادي الداكن والمعدن اللامع، بالإضافة الى خيارات مختلفة قياس 21 بوصة.

ولأولئك الذين يسعون إلى الحصول على تجربة قيادة بأقصى درجات الاستجابة المشوقة، تفخر علامة لكزس الفاخرة بتقديم الطراز الرياضي RX 500h F SPORT Performance، والذي يُعَد أول سيارة «هايبرِد» كهربائية مزودة بشاحن توربيني من لكزس على الإطلاق. ويأتي النظام الـ «هايبرِد» الكهربائي الجديد في سيارة لكزس RX 500h F SPORT Performance مزوداً بوحدة أمامية تتكون من محرك سعة 2.4 لتر مزودٍ بشاحنٍ توربيني يولد عزم دوران مرتفعاً، وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، وموتور كهربائي، ووحدة خلفية eAxle تتألف من موتور كهربائي يولد عزم دوران إضافي لتحسين الأداء والتسارع لا سيما عند الانطلاق من الثبات والسرعات المنخفضة. وفي الوقت نفسه، ينتج المحرك المزود بشاحن توربيني عزم دوران مرتفعاً على جميع نطاقات دورات المحرك ليوفر تسارعاً قوياً، حتى عند السرعات العالية. وتتميز سيارة لكزس RX 500h F SPORT Performance أيضاً بنظام الدفع الرباعي DIRECT4 الجديد الذي يزيد من تماسك العجلات الأمامية والخلفية بشكل فعال لتقديم تجربة قيادة عنوانها النشاط والقوة.

يتميز الطراز الرياضي RX 500h F SPORT Performance بمزايا حصرية طالت التصميم الخارجي والداخلي، بما في ذلك الشبك المغزلي الأمامي المميز، وتصميم جديد للمصدّ الأمامي، وعوارض معدنية سوداء على جانبَيْ السقف، و تصميم فريد للعجلات المُصنَّعة من السبائك المعدنية مقاس 21 بوصة. وتأتي المقصورة بزخارف من الألمنيوم الداكن، وعداد متحرك فريد من نوعه، ومقاعد رياضية مدعمة، وعجلة قيادة مع ذراعين لنقل السرعات. ويمكن الاختيار من بين مجموعة من ستة ألوان خارجية تؤكد على الطابع الرياضي للسيارة، بما في ذلك لونان حصريان هما الأزرق الناري بالطبقات المتباينة Heat Blue Contrast Layering والأبيض الثلجي الزجاجي «نوفا» White Nova Glass Flake. ويتوفر التصميم الداخلي بخيارين من الألوان، هما: الأحمر الداكن، والأسود.