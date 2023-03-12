على هامش ملتقى بيبان23 الذي يقام في الرياض بين 9 و13 مارس الجاري، أطلقت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية ساعة وسمّاعة ذكية جديدة بتصميم مبتكر ومزيج وظيفي - HUAWEI WATCH Buds.

باعتبارها أول ساعة وسمّاعة ذكية متطورة 2 في 1 في هذا القطاع مع غطاء منبثق مغناطيسي، فقد تمّ تصميم HUAWEI WATCH Buds بهندسة شاملة ومتكاملة، بحيث تلغي الحدود بين سماعات الأذن TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي) والساعات الذكية. فهي تجمع بين ميزات ووظائف الجهازين، وتدمج سماعات الأذن والساعة الذكية في جهاز أنيق يمكن ارتداؤه، حيث تأتي سماعات الأذن والساعة في وحدة واحدة.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية السيّد كيث لي: «ملتقى بيبان23 هو المكان الذي يجتمع فيه القطاعان العام والخاص تحت سقف واحد لتبادل الأفكار غير العادية والخبرات العميقة التي تدور حول الابتكار وريادة الأعمال. إنه مكان لعرض الإبداعات والاختراقات التي تلهم النمو وتتبنى ثقافة الابتكار». مضيفا: «من هذا المنطلق قمنا بطرح HUAWEI WATCH Buds الجديدة في هذا الملتقى والتي تتمتّع بالكثير من الابتكارات، وتقدّم تجربة ذكية مريحة مع وزنها الخفيف. إنها بمثابة استكشاف عميق لآخر للإمكانيات التي توفرها أجهزة هواوي الذكية القابلة للارتداء مع حقبة جديدة من التجربة الذكية للمستخدمين».

تتوافق ساعة HUAWEI WATCH Buds مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android و iOS الأخرى، وهي تتوفر حاليا في المملكة العربية السعودية باللون الأسود وبسعر 1999 ريال على موقع الويب الرسمي لهواوي وتجار التجزئة المحددين.

تأتي سماعات الأذن والساعة في وحدة واحدة: تصميم أنيق للساعة بهندسة معمارية متكاملة تجسيدًا لروح الابتكار، ابتكرت هواوي أول ساعة ذكية في الصناعة بتصميم غطاء منبثق مغناطيسي، والذي يستضيف زوجًا من سماعات الأذن TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي) بداخلها. تتبنى HUAWEI WATCH Buds تصميمًا هيكليًا عالي التماسك، باستخدام مكونات دقيقة مصغرة مخصصة وعمليات تصنيع متقدمة تجلب تجربة جديدة ومريحة. يقدم الزر الماسي المبهر بنمط تصميم 710 Clous de Paris بريقًا معدنيًا فريدًا مع نسيج رقيق.

باعتبارها أول ساعة ذكية من نوعها مصممة بسماعات أذن، يسمح التصميم المنبثق المبتكر لساعة HUAWEI WATCH Buds لغطاء الساعة بالظهور على الفور مثل ساعة الجيب بضغطة بسيطة، وسيتم العثور على سماعتي الأذن مرفقتين بسماعات الأذن.

مكالمات بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة مدعمة بالذكاء الاصطناعي وصوت عالي الجودة بخلاف الاستماع إلى الموسيقى، يعد تلقي المكالمات جزءًا أساسيًا آخر من امتلاك سماعات أذن. تعد HUAWEI WATCH Buds صغيرة الحجم لكنها قوية من حيث الصوت - وهي مزودة بميكروفونات مزدوجة مع التقاط الصوت ومستشعر التوصيل العظمي.

علاوة على ذلك، تدعم ساعة HUAWEI WATCH Buds أيضًا تقنية ANC (إلغاء الضوضاء النشطة) لتقليل الضوضاء المحيطة وتوفير تجربة غامرة سواء كان ذلك للاستماع إلى الموسيقى أو تلقي المكالمات.