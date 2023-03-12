شارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ماجد بن عبد الله القصبي، في قمة بنغلاديش للتجارة 2023، وذلك أثناء زيارته الرسمية إلى العاصمة دكا، والتي استمرت يومين 10 – 11 مارس 2023.

وأكد وزير التجارة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية أن جمهورية بنغلاديش تعد شريكاً تجارياً مهماً للمملكة، وأن هذه الزيارة تأتي لتعزيز الشراكة بين البلدين، داعيًا رجال الأعمال السعوديين لبناء علاقة قوية مع نظرائهم، واستكشاف فرص الاستثمار المتعددة.

ورأس القصبي وفد المملكة الذي ضم مسؤولين من: وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، واتحاد الغرف السعودية، ومن جانب القطاع الخاص ممثلي شركات: سابك، وأكوا باور، ومحطة بوابة البحر الأحمر، ومعادن، والبواني، والبعد الهندسي، وبنك بنغلاديش الإسلامي، وشركة نازلي للحج والعمرة، وفنادق آسيا، والهريش للتجارة والصناعة، وبوابة جمل، ودولتشي كافيه، وأمل الحياة العقارية، وطاولة المنزل التجارية، وبرايت لاين، ومجموعة القاضي القابضة، وشركة نفاف المحدودة، ومجموعة محمد العلي السويلم، حيث ناقشوا مع نظرائهم من جمهورية بنغلاديش سبل التعاون في كافة القطاعات لا سيما التجارية منها، لاستكشاف وخلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين.

وعقد لقاءات ثنائية مع كلٍ من: دولة رئيسة الوزراء البنغلاديشية الشيخة حسينة واجد، ووزير التجارة البنغلاديشي تيبو مونشي، ووزير الخارجية البنغلاديشي أبوالكلام عبدالمؤمن، ومستشار رئيسة الوزراء البنغلاديشية لشؤون التجارة والصناعة والاستثمار للقطاع الخاص سلمان فضل الرحمن، ووزير العدل أنيس الحق، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات جنيد بالاك، ووزير الطاقة نصر الحميد، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشي محمد جاشم أودين.

وتضمنت الزيارة الوقوف ميدانيًا على مجمع بيكسمكو الصناعي للتعرف على أعمال وتوجهات بنغلاديش في مختلف المجالات.

وشهدت الزيارة توقيع 4 اتفاقيات تُقدر قيمتها بـ 6.3 مليار ريال في مجالات الطاقة، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية.

وعقد على هامش الزيارة، ملتقى الأعمال السعودي البنغلاديشي، بحضور 20 شركة سعودية، و60 شركة بنغلاديشية؛ لبحث شراكات التعاون وتحفيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين.