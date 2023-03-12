كشف تقرير، نشرته مجلة فوربس الأمريكية، وضع قائمة من 10 شركات سعودية هي الأكثر ابتكاراً وإبداعاً في المملكة. ولفت إلى أن هذه الشركات حصلت على براءات اختراع عالمية وحققت قفزات هائلة في السنوات الأخيرة.وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه «العربية.نت»، فقد عملت الحكومة السعودية، بدعم من شركات الاتصالات الكبرى والشركات الصناعية الكبرى طوال العقد الماضي، على تطوير النظام البيئي للابتكار في البلاد، وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها أخيراً.وقالت المجلة: «تعد السعودية اليوم من بين أسرع الدول تحولاً في العالم، حيث تقوم بتنويع اقتصادها وإضافة قطاعات جديدة كاملة». ولفت التقرير إلى أن شركة أرامكو السعودية، وهي أكبر شركة في المملكة، حصلت على نحو 100 براءة اختراع أمريكية فقط على مدى 77 عاماً حتى عام 2010. وفي عام 2021 وحده حصلت الشركة العملاقة على 864 براءة اختراع، وفي عام 2022 زادت براءات اختراع أرامكو إلى 963.وأضافت «فوربس»: «السعودية قفزت 15 مرتبة على مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما احتلت السعودية المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين من حيث القدرة التنافسية الرقمية، وفقاً للمركز الأوروبي للتنافسية الرقمية».وهذا العام، يقع مقر 5 من أكبر 10 شركات ناشئة تمويلاً في الشرق الأوسط في السعودية، مقارنة بـ2 فقط في عام 2020 وواحدة في عام 2017. وأفاد التقرير، أن السعودية التزمت بالحصول على 50% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030؛ ما سيمهد الطريق لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060. وقد سجلت المؤسسة السعودية لتحويل المياه رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأدنى استهلاك للطاقة في محطة تحلية المياه 2.27 كيلو واط /‏ ساعة للمتر المكعب.