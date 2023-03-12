تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع في آخر جلسة لها، إذ قادت أسهم القطاع المالي هبوطاً عاماً في السوق، بعدما أثار تحذير من بنك أمريكي المخاوف بشأن متانة الميزانيات العمومية للقطاع في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضاً 1.4%، لتبلغ خسائره الأسبوعية 2.3%، وهي أكبر خسارة أسبوعية يسجلها خلال العام الحالي حتى الآن. وهبط مؤشر القطاع المصرفي 3.8%، مسجلاً أكبر خسارة يومية في 9 أشهر.وهبطت أسهم «إتش . إس . بي . سي» و«دويتشه بنك» و«باركليز» و«أوني كريديت» و«كومرتس بنك» بما بين 2.6% و7.4%.