سجلت منصة حراج تميزها وتفردها للعام الثاني على التوالي ضمن المنصات السعودية كأكثر المواقع زيارة في المملكة خلال عام 2022، ومن أكثر التطبيقات تحميلاً، محتلة المركز الأول في منصات البيع والشراء، وذلك بحسب تقرير أصدرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إنترنت السعودية 2022 مؤخراً.

ودخلت منصة حراج من ضمن الـ10 مواقع الأكثر زيارة في السعودية، ومن بين الخمسة تطبيقات الأكثر تحميلاً، منافسة مواقع إلكترونية عالمية، مما يدل على قوة حضور منصة حراج في السعودية.

وحراج منصة البيع والشراء السعودية تأسست عام 2007 على يد المهندس يوسف الرشيدي، وهي من المنصات المشهورة لدى المجتمع السعودي والوجهة الأولى للبيع والشراء، إذ ساهمت المنصة في خدمة ملايين المستخدمين حول المملكة. وممّا يميز "حراج" قاعدة المستخدمين الضخمة التي تزيد من قوة البيع والشراء، إذ تجاوز عدد زوار منصة حراج أكثر من 1.5 مليون زائر يومياً، وتجاوز عدد الإعلانات أكثر من 60 ألف إعلان يومياً.

وتشمل منصة حراج جميع الأقسام مثل: السيارات، العقارات، الأجهزة، الحيوانات والطيور، الأثاث والخدمات، وغيرها من السلع غير المصنفة. كما تحرص "حراج" على إضافة أقسام جديدة بشكل مستمر، إذ تمت إضافة أكثر من 5 أقسام رئيسية وأكثر من 130 قسماً فرعياً جديداً.

وكانت منصة حراج احتلت المركز الأول من بين المنصات السعودية كأكثر المواقع زيارة في المملكة خلال عام 2021 ومن أكثر التطبيقات تحميلاً، بحسب تقرير أصدرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إنترنت السعودية.

يذكر أن تقرير هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إنترنت السعودية 2022 تضمن أهم الأرقام المتعلقة بانتشار الإنترنت واستخداماتها في المملكة، ومدى تطور البنية التحتية، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات التقنية، الأمر الذي بدوره يساعد على بناء اقتصاد رقمي مزدهر، كما ألقى الضوء على نسبة انتشار الإنترنت في المملكة، إضافة إلى نمط وسلوك المستخدمين للإنترنت.