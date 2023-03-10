اختتمت مجموعة stc، الممكن الرقمي الأبرز في المنطقة، مشاركتها بمؤتمر السعات للشرق الأوسط في دبي لعام 2023 باستعراض أحدث حلولها الرقمية ومشاريعها في الكوابل البحرية ومراكز البيانات والخدمات التي تقدمها لمزودي خدمات الاتصالات والمشغلين الدوليين وقطاع الأعمال الدولي، كما وقعت المجموعة على هامش المؤتمر عددا من الاتفاقيات والشراكات.

واستمرارا لرحلة التحول، استعرضت stc خلال المؤتمر توجهاتها حيال ريادة المركز الرقمي الإقليمي من خلال شركة center3 والاستثمارات لضمان استمرارية الأعمال عبر تعزيز البنية التحتية الرقمية والكابلات البحرية (مثل «كابل الرؤية السعودي» وامتداد كابل 2Africa). كما استعرضت الشركة خططها في تلبية حاجات عملائها ومتطلبات السوق الجديدة عبر تركيزها في إنشاء الشراكات وتعزيز قدراتها عبر التطوير والاستثمار في مجالات الأعمال الجديدة والغير تقليدية.

كما أعلنت stc إطلاق منصة mywholesale portal وهي منصة موحدة تهدف إلى أتمتة خدمات قطاع النواقل والمشغلين حيث تمكن شركات الاتصالات وموزعي الخدمات من استعراض وإدارة كافة جوانب علاقتهم مع وحدة النواقل والمشغلين بالمجموعة بحيث يمكنهم معرفة السعات المتوفرة والتحكم في تشغيل الخدمات المقدمة لهم.

وعلى هامش المؤتمر، وقعت stc عدداً من الاتفاقيات، شملت اتفاقية شراكة مع شركة Qwilt بهدف تلبية الطلب المتزايد من صنّاع المحتوى على خدمات اتصال بالإنترنت ذات سرعات أعلى لتحسين تجربة توصيل المحتوى للمستخدمين وزيادة أداء الألعاب والفيديو، كما وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع CMI تهدف إلى توفير تجربة اتصال سلسة على أجهزة العملاء من خلال توفير اتصال إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وذلك لتوسيع نطاق اتصالهم وخدمة مصنعي المعدات الأصلية على مستوى العالم.

كما وقعت شركة center3 التابعة للمجموعة عدداً من الاتفاقيات، منها اتفاقية شراكة مع Neutrality.One لبناء نقطة وجود في جدة بهدف دعم التوسع في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير خدمات الاستضافة والبيانات لنقطة وجود العملاء المحليين والدوليين (PoP) في جدة، واتفاقية شراكة مع شركة Kaopu Cloud لدعم توسع خدماتها السحابية في السعودية من خلال خدمات الاستضافة والبيانات والتي ستمكنها من تقديم خدمات سحابية متطورة لتحسين أداء التطبيقات الاستهلاكية، كما تهدف إلى زيادة توطين المحتوى مما يرسخ مكانة المملكة كمحور رقمي رائد في المنطقة.

إضافة لذلك، فقد وقعت center3 اتفاقية شراكة ثالثة مع شركةZenlayer تهدف إلى دعم توسعها العالمي وتمكينها من تقديم الخدمات السحابية المتطورة لمزودي المحتوى الراغبين في توطين خدماتهم.

ويؤكد استمرار مشاركة مجموعة stc في مؤتمر السعات للشرق الأوسط لعام 2023 الدور الذي تقوم به كأكبر ممكن رقمي في منطقة الشرق الأوسط، إذ توفر السعات والسرعات اللازمة لعملائها، عبر استثماراتها في أصول البنية التحتية الرقمية من مراكز بيانات وكوابل بحرية ونقاط تبادل الإنترنت، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويدعم مسيرة التحول الرقمي.