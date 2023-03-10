حققت مجموعة stc الممكن الرقمي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، إنجازاً جديداً، بعد أن فازت بجائزة أفضل شركة في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2023، خلال حفل الجوائز التي نظمته شركة SME Awards-Sustainability Middle East لتُسلط الضوء على أبرز الشركات التي طورت مفهوم الاستدامة وحققت إنجازات ملموسة.

ونيابة عن مجموعة stc، تسلم الجائزة مدير عام التواصل المؤسسي بالمجموعة مشعل الربيعان، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وكانت مجموعة stc قد كثفت ممارساتها في مجال الاستدامة لتحقق إنجازات غير مسبوقة، بما في ذلك قيادة برنامج الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط. ومع تغير المناخ، عملت stc على عمليات مستدامة لتقليل الانبعاثات الكربونية، واعتمدت إستراتيجيات الاستدامة المبتكرة من خلال الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، واستخدام المواد الخام الصديقة للبيئة، والآلات المتطورة تقنياً المنخفضة لانبعاثات الكربون.

وحصلت مجموعة stc على جائزة التميز بفضل برنامج الاستدامة الفريد من نوعه الذي تم تنفيذه على أرض الواقع مع القيام بالعديد من التحسينات لجعل صناعة قطاع التقنية أكثر نظافة في الشرق الأوسط.

يشار إلى أنه في فبراير 2023، كانت مجموعة stc قد وقعت بياناً للالتزام بالنشاطات البيئية، حيث قامت بالحد من التأثير البيئي لمنتجات stc وخدماتها وعمليات الشبكة من خلال تمكين الرقمنة لتعظيم تأثيرها الإيجابي على البيئة. وطبقت المجموعة حزمة من الالتزامات البيئية التي فرضتها القوانين واللوائح ذات الصلة، إضافة إلى قيامها بتحديث نظام الإدارة البيئية ومستهدفاتها، ونشر برامج التوعية، إضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها، والحد من الانبعاثات، وتعزيز تكامل حلول الطاقة منخفضة الكربون.

علاوة على ذلك، التزمت stc بالحد من الأثر البيئي لأسطولها من خلال مزيج من المركبات النظيفة وأنظمة التشغيل الموفرة للوقود وتقليل النفايات والحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما أكدت مجموعة stc التزامها بنشر الوعي بأهمية حماية البيئة واستدامتها حيث تجري باستمرار عمليات تحقق داخلية وخارجية سنوية لضمان دقة ومصداقية بياناتها البيئية.