كشف رصد أجرته «عكاظ» أن البنوك العاملة في السعودية بمن فيها البنوك السعودية والبنوك الأجنبية العاملة في السعودية أغلقت نحو 2631 فرعاً بنكياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتزامنة مع جائحة كورونا. ويبلغ عدد البنوك المحلية العاملة نحو 10 بنوك، فيما يبلغ عدد فروع البنوك الأجنبية نحو 5 بنوك.16,251 فرعاً عاملاًأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) أن إجمالي عدد البنوك المحلية العاملة نحو 16,251 فرعاً عاملاً، وتراجع عدد فروع البنوك المحلية العاملة بنسبة 13,93% بخروج نحو 2631 فرعاً عن الخدمة خلال 3 سنوات فقط (2020 - 2021 - 2022) مقارنة بعدد الفروع في عام 2019.نمو الفروع الأجنبيةرغم خروج العديد من الفروع عن الخدمة، إلا أن الفروع العاملة للبنوك الأجنبية المرخصة سجلت نمواً، إذ افتتح بنك أبوظبي الأول نحو 6 فروع له في عام 2021، فيما رفع بنك الإمارات دبي الوطني عدد فروعه خلال سنوات إلى 31 فرعاً بعد أن كانت 17 فرعاً فقط، وافتتح بنك البحرين الوطني فرعين إضافيين في عام 2020 ليصبح مجموع فروعه 4 فروع، ثم قلصها في العام التالي إلى فرعين كما كان سابقاً، وأغلق بنك الخليج الدولي كافة فروعه العاملة محلياً، بعد أن كان عددها 11 فرعاً في عام 2019.اندماجان لـ 4 بنوكوخفضت كل من بنوك «الأهلي، الرياض، الفرنسي، العربي، ساب، الاستثمار، الراجحي، البلاد»، فيما رفعت بنوك «الإنماء، الجزيرة» فروعها العاملة.وشهد عام 2019 اندماج بنك «الأول» في «ساب»، ونقلت كافة فروع بنك الأول إلى بنك «ساب»، وشهد ثاني اندماج حديث للبنوك في عام 2021 لبنك «سامبا» في «البنك الأهلي»، ونقلت كافة فروع بنك «سامبا» إلى بنك الأهلي.48 % من الفروعلـ«الراجحي والأهلي»أظهر تقرير «عكاظ» أن نحو 47.95% من فروع البنوك يستحوذ عليها بنكا «الراجحي، والأهلي»، إذ بلغ عدد إجمالي فروع البنكين نحو 7792 فرعاً بنكياً؛ منها 4727 فرعاً للراجحي، و3065 فرعاً للأهلي، وجاء بنك الرياض ثالثاً وبلع عدد فروعه 2219 فرعاً، ثم مصرف الإنماء بـ1564 فرعاً، فالبنك العربي الوطني بـ1148 فرعاً، وبنك ساب الذي بلغ عدد فروعه 1086 فرعاً.بنوك تستعد للدخولكشف رصد أجرته «عكاظ» أن 6 بنوك أجنبية تستعد لممارسة أعمالها في السعودية خلال الفترة القادمة، لتعكس قوة السعودية وجاذبيتها للاستثمار، وحصلت البنوك الأجنبية على تراخيص من البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة أعمال المصرفية فروعاً لبنوك أجنبية، ويتوقع أن تباشر تلك البنوك أعمالها خلال الفترة القادمة. وتستعد بنوك «مصر، والأهلي المصري، صحار العماني، وبنك الصين المحدود، والمصرف العراقي للتجارة، وبنك الأردن» لافتتاح فروعها.